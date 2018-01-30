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Дмитрий Дрозденко
© Фото: из личного архива Дмитрия Дрозденко

Дрозденко о перехвате самолета ВМС США над Черным морем: обычная практика

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В Госдепартаменте США назвали "опасным" перехват российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем. Военный эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что перехват российскими летчиками американского самолета никоим образом не выходил за рамки обычной практики.

"Практика такого опознания и сопровождения неизвестной цели является обычной еще со времен существования Советского Союза. Вопрос в другом – что делал американский самолет радиолокационной разведки возле наших берегов? Соответственно, наши ВКС определили эту цель и сопровождали ее вдоль нашей границы, не давая ее пересечь. Подобная практика имеет место и у стран блока НАТО, которые постоянно сопровождают наши самолеты, летящие над нейтральными водами, но вдоль их границ. С точки зрения того, что перехват был "опасным", мы слышим это каждый раз, когда наши самолеты приближаются к американским. Действия какие-то будут предприняты вряд ли, потому что эта практика взаимная и имеет многолетнюю историю. Она не несет за собой никаких угроз. Это просто определенная демонстрация присутствия", – сказал Дрозденко.




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