Аршба о футбольном турнире в Ростове: ответим на приглашение

Молодежный турнир по футболу среди спортсменов из городов-побратимов пройдет в Ростове-на-Дону за месяц до Чемпионата мира по футболу-2018.

Примет ли участие Абхазия в этом турнире, в интервью Sputnik Абхазия рассказал почетный консул в Ростове Адик Аршба.

"Речь шла в первую очередь о городах-побратимах. У нас нет города-побратима Ростова-на-Дону. Сухум является городом-партнером. Я интересовался в администрации города, уточнил, будут ли разосланы приглашения только в города-побратимы или в том числе и в города-партнеры, мне подтвердили, что приглашение на турнир будет отправлено и в Сухум. Из 13 приглашенных команд восемь уже ответили положительно, в основном это города из дальнего зарубежья", — сказал Аршба.