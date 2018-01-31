Данилин о "кремлевском списке": спровоцирует противоположный эффект

Политолог Павел Данилин в эфире радио Sputnik прокомментировал составленный Минфином США санкционный список, в который вошло почти все руководство Российской Федерации, а также крупные российские предприниматели.

"Те люди, которые составляли этот список, открыли сайт соответствующих учреждений — Правительства РФ и администрации Президента и "копипастом" выписали всех без исключения людей, которые входят в руководство", — подчеркнул собеседник. По его мнению, "кремлевский список" имеет двойственный характер. В первый вошли лица, занимающиеся реализацией политики России. Второй состоит из олигархов — людей, чей капитал превышает один миллиард долларов США.

Павел Данилин обратил внимание на то, что в список не вошли представители экспертного сообщества, что указывает на истинные цели составителей документа.

"Те эксперты, пламенные трибуны, ораторы, которые действительно вызывают идиосинкразию у наших коллег в Восточной и Западной Европе и в США, не попали в этот список, потому что его цель не повлиять на тех, кто говорит, а на тех, кто принимает решения в очень краткосрочной перспективе. И эта перспектива двух месяцев — до 18 марта. Это очень важно. Мы видим попытку подорвать доверие к режиму, как к таковому, со стороны людей, кто этот режим и представляет, со стороны правительства и администрации, в надежде, что эти люди не будут прикладывать силы для чего-то. Безусловно, в надежде подорвать этот режим из-за отсутствия финансирования со стороны олигархов", — сказал политолог Sputnik.

По мнению Павла Данилина, эта надежда настолько же бессмысленна, насколько бесперспективна.

"Все это выглядит так глупо, что у меня вызывает вопрос об уровне людей, которые принимали это решение", — подчеркнул он, добавив, что список спровоцирует противоположный эффект.

"Составители этого списка настолько непрофессиональны, что они не понимают, что в случае если мы проживем с этим списком 3-4 месяца, а мы проживем, то США от него только хуже будет. Потому что произойдет концентрация вокруг Кремля не только общества, но и элиты. Ну а куда деваться-то, если тебе там все закрыли, здесь придется концентрироваться", — резюмировал собеседник.