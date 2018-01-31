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Александр Власов
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Власов о защите персональных данных: соцсети не безобидны

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Эксперт в сфере безопасности Александр Власов рассказал об угрозах, которые кроются в социальных сетях.

В беседе на радио Sputnik он отметил, что, регистрируясь в соцсетях, люди автоматически соглашаются оставлять там персональные данные.

"При этом большую часть информации мы публикуем в социальных сетях самостоятельно и иногда даже намеренно. Но практически никто не задумывается о том, как она может быть использована. Также надо понимать, что, как только человек начинает использовать какое-либо электронное устройство, он сразу оказывается под наблюдением", — заявил Власов.

По его словам, злоумышленники могут найти в Интернете любую персональную информацию: сведения о недвижимости, формах страхования, номера банковских карт и прочее. При этом с каждым днем на просторах Сети появляется все больше угроз, связанных с персональными данными пользователей.

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