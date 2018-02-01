Хаджимба о развитии Сухумского района: можно было сделать больше

"Сухумский район, один из тех, который сегодня преуспевает в выполнении бюджетных показателях. Но это не говорит о том, что сухумский район и его руководство может быстро реализовать все задачи, которые стоят перед населением района и самим руководством. Наиболее важные мероприятия, которые проводятся сегодня – это тема водопроводов, берегоукрепительные работы. Немало было сделано работ связанных с ремонтом дороги и укреплением опорных стен в Верхней Эшере. Немало было сделано по селам, кто хочет — видит, кто не хочет, конечно, будет закрывать глаза, конечно можно было сделать еще больше, и мы хотим, чтобы было больше, делаем с учетом финансовых возможностей, которые есть у страны", — сказал Хаджимба.