Гаспарян о ситуации с главредом "Страны.ua": интересна реакция Европы

"Эта новость, в принципе, не должна никого удивлять. За последние два года это издание стало буквально притчей во языцех на Украине. Дня не проходило, чтобы журналисты этого агентства не критиковали все то, что происходит в республике, начиная от трагических событий на Донбассе, категорического нежелания выполнять взятые на себя международные обязательства и до коллапса в экономике и социальной сфере, начиная от странных законопроектов, которые принимала и принимает Верховная Рада, до ужасающих коррупционных дел, которые сотрясают и без того не самое стабильное с этой точки зрения украинское общество. То, что на главного редактора интернет-СМИ завели пять уголовных дел, а многие украинские острословы даже говорили, что мало, потому что, если посмотреть, что писала "Страны.ua", с точки зрения нынешних украинских властей, то уголовные дела можно было возбуждать по шесть в день. С этой точки зрения интересна даже невозможная реакция нынешних украинских властей. Совершенно очевидно, что господин Порошенко, равно как и все другие, проигнорирует это резонансное дело, как было уже, например, в случае с убийством Олеся Бузины. Здесь гораздо важнее позиция, которую займет, например, европейский Союз журналистов. Далеко не секрет, что эта некогда влиятельная организация старательно дистанцируется от всего того, что происходит на Украине за последние четыре года. Ее абсолютно не волновали уголовные дела против журналистов, реальные сроки, которые получали наши коллеги по статьям совершенно убийственным, начиная от подрыва территориальной целостности до терроризма. Понятно, что если ответ мы и получим, то точно не в ближайшие день-два", — отметил Армен Гаспарян в интервью Sputnik.

Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии, причиной стало оказываемое на издание давление со стороны властей, говорится в обращении редакции издания к президенту страны Петру Порошенко.



