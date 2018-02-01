Пипия об аренде гособъектов в Абхазии: форма изжила себя

"Форма взаимоотношений госсобственности с частными лицами, с арендаторами, изжила себя. По всей вероятности, мы будем вводить новые формы, у нас есть предложения к руководству страны. К примеру, арендный платеж в сумме 1 миллион рублей в год от объекта, который стоит 100 миллионов рублей, я считаю неправильным, неэффективным использованием государственной собственности. Мы от этого будем уходить, у нас есть конкретные предложения по каждому объекту. В первую очередь, рассматривается форма государственно частного партнерства, как самая эффективная. В последние годы мы стали заключать инвестиционные договоры с фирмами, которые арендуют у нас объекты. И я считаю, что это правильно, так как мы начали контролировать процесс восстановления некоторых объектов. С теми, кто нарушают условия инвестиционных договоров, мы будем разрывать договоры", — отметил Вахтанг Пипия.