20:11 01 Февраля 2018
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Вахтанг Пипия
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Пипия об аренде гособъектов в Абхазии: форма изжила себя

Радио
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О планируемых изменениях в форме взаимоотношений арендаторов с объектами государственной собственности, на коллегии Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации по приватизации рассказал руководитель ведомства Вахтанг Пипия.

"Форма взаимоотношений госсобственности с частными лицами, с арендаторами,  изжила себя. По всей вероятности, мы будем вводить новые формы, у нас  есть предложения к руководству страны. К примеру, арендный платеж в сумме 1 миллион рублей в год от объекта, который стоит 100 миллионов рублей, я считаю неправильным, неэффективным использованием государственной собственности. Мы от этого будем уходить, у нас есть конкретные предложения по каждому объекту. В первую очередь, рассматривается форма государственно частного партнерства, как самая эффективная. В последние годы мы стали заключать инвестиционные договоры с фирмами, которые арендуют у нас объекты. И я считаю, что это правильно, так как мы начали контролировать процесс восстановления некоторых объектов. С теми, кто нарушают условия инвестиционных договоров, мы будем разрывать договоры", — отметил Вахтанг Пипия. 




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