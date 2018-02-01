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Алексей Осин
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Осин об оправдании атлетов из России: "антидопинг" дискредитирован

Радио
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Спортивный арбитражный суд отменил пожизненное отстранение 28 россиян от участия в Олимпиадах. Спортивный журналист Алексей Осин в эфире радио Sputnik прокомментировал решение, принятое CAS в отношении российских спортсменов.

В эфире радио Sputnik он отметил, что решение CAS подтверждает необоснованность обвинений в адрес российских спортсменов со стороны WADA, на которые опирался МОК при принятии решений.

"Насколько я понимаю, решение по 11 спортсменам частично осталось в силе. Но тут главное другое – что в итоге "титанических усилий" 157 комиссий, профессоров, дырок в стене данные подтвердились всего по 11 спортсменам. Это всего-навсего 2% из нашей команды в Сочи. И вот ради этого была поднята эта волна. WADA дискредитировала себя полностью, до самых последних капелек. Потому что не смогли наладить ни коммуникацию с фирмами, которые действительно могли бы сделать неоткрывающиеся емкости с пробами, ведь доказали, что их можно вскрыть хоть у себя дома, провалили допинг-контроль в Рио-де-Жанейро, в Сочи, уже провалили в Пхенчхане, хотя Олимпиада еще не началась. И эти люди сидят и с видом инквизиторов рассказывают нам, кого надо карать, кого миловать. Мне кажется, МОК должен принять решение по сотрудничеству с этой организацией и реформировать ее до основания", – сказал Алексей Осин.


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