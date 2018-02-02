Квеквескири о том, когда волонтеры "Апеипш" могут стать спасением

"Абхазия нуждается в волонтерском движении. В последнее время волонтерская деятельность становится мощным социальным трендом, и многие организации начинают часто и активно использовать этот ресурс. В условиях социально-экономического кризиса я считаю это необходимостью в Абхазии. Если в Европе волонтерством занимаются люди в возрасте от 35 до 45 лет со средним достатком, то в Абхазии это молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, которая не хочет просто стоять в стороне, а хочет активно участвовать в строительстве и развитии нашего государства. Волонтеры – это яркая и здоровая часть гражданского общества. Волонтеров обязательно нужно мотивировать. Комитет будет поддерживать волонтеров во всех вопросах, в частности, будем отправлять их на повышение квалификации в Москву. Есть уже соответствующая договоренность с Московским молодежным международным центром, с которым мы активно сотрудничаем", — отметил Квеквескири.

Пресс-конференция, посвященная созданию волонтерского центра "Апеипш" при поддержке Госкомитета Абхазии по молодежной политике, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 1 февраля.



