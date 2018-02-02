20:39 02 Февраля 2018
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Роман Дбар
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дбар: сохранение болот - инвестиции в будущее

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О необходимости сохранения водно-болотных угодий в Абхазии, об их особенностях, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.

"К сожалению, для обычного человека болота – это нечто враждебное, ненужное, то, с чем нужно бороться. В действительности отношение к болотам начало меняться во второй половине XX века с появлением и развитием экологии как науки. Тогда стало понятно, что болота имеют очень важное значение для сохранения биологического разнообразия.  В конечном итоге эти изменения были окончательно сформулированы в 1971 году на конгрессе в иранском городе Рамсар. Отсюда и название Рамсарской конвенции по охране водно-болотных угодий", — рассказал Роман Дбар.

По его словам, понятие водно-болотных угодий значительно шире обычного понимания болот. Все они имеют очень большое значение, которое обеспечивает ландшафтное и биотопическое разнообразие. Болота представляют собой аккумуляторы пресной воды, в которых формируется собственная экосистема с набором живых существ. 

"Это место гнездования околоводных видов птиц. При осушении болота исчезает популяция огромного числа птиц. Личинки огромного числа пресноводных, проходных и полупроходных рыб связаны с водно-болотными угодьями. К сожалению, в Абхазии в силу того, что с 30-х годов прошлого века начали борьбу с болотами, отношение к ним так серьезно и не изменилось. До сих пор в Абхазии считается, что водно-болотное угодье – это ненужный ресурс, который нужно осушить и использовать для полезных хозяйственных задач. Это не так, потому что водно-болотные угодья представляют собой большое значение для баланса воды. Самым сложным болотным угодьем в Абхазии является Пицундская низменность", — отметил Роман Дбар в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу. 

2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. Мероприятия, приуроченные к этой дате, призваны обратить внимание общественности и правительств различных стран мира на ценность водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты.





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