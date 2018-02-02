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Николай Стариков
© Фото: pravoslavie

Стариков о юбилее Сталинградской битвы: напомнаем забывчивым союзникам

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Пересмотр истории недопустим, забывчивые союзники СССР в Великой Отечественной войне должны помнить, кто на самом деле остановил главную опасность человечества, отметил в эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" (ПВО) Николай Стариков.

2 февраля исполняется 75 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.

"Советский Союз сыграл ключевую, важнейшую роль в разгроме фашистской Германии, но, к сожалению, по прошествии многих десятилетий после Великой Победы это приходится кому-то еще доказывать. Процесс фальсификации истории, изменение акцентов, сравнение несравнимого на Западе начался сразу после 1945 года. В нашей стране никто никогда не отрицал, что вместе с нами в одном строю против гитлеровцев воевали страны антигитлеровской коалиции. Однако просто посмотреть, какое количество войск участвовало в этих битвах и тогда любому честному наблюдателю станет понятно, кто же действительно внес решающий вклад в разгром чумы XX века. Поэтому мероприятия, которые планируются и будут проведены в честь 75-летия Сталинградской битвы – это для нас прекрасный повод, во-первых, самим ни в коем случае не забывать о великом подвиге, который совершили наши отцы и деды, но и напомнить нашим забывчивым союзникам, кто же на самом деле остановил главную опасность человечества ценой своей крови и жизни", — отметил Стариков в эфире радио Sputnik.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы 9 мая 1945 года.

Указ о придании федерального статуса 75-летию Сталинградской победы подписал президент России Владимир Путин. Волгоградская область 2 февраля стала всероссийским центром проведения торжеств. Этот день в регионе объявлен выходным.




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