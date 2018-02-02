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Дмитрий Егорченков
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Егорченков о сирийском конгрессе в Сочи: поняли, что силой не решить конфликт

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Итоги Конгресса сирийского национального диалога, состоявшего в Сочи 30 января, в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.

"Самое важное в состоявшемся мероприятии то, что сами сирийцы серьезно задумались над тем, как решать своими силами конфликт, который есть в их стране. Сирийцы наконец поняли, что силой они пытались решить конфликт, они пытались его решить с 2011 года с подключением внешних сил, с подключением различных террористов, с постоянной внутренней борьбой во всех регионах. Не получилось. Слишком сложная страна, слишком сложная проблема и решить ее с наскока силой не выходит. Надо договариваться. И  в этом смысле большая заслуга российской дипломатии в том, что удалось под эгидой России в Сочи собрать представителей этноконфессиональных, социальных  групп сирийского общества. Люди собрались в одном зале и впервые за все эти прошедшие годы посмотрели друг на друга и подумали, что Сирия – это их страна и они должны с ней что-то делать. Это очень видно по финальному коммюнике, которое фиксирует несколько важных принципов", — отметил Егорченков в интервью радио Sputnik





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