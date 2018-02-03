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Ильдар Акбутин
© Sputnik Табылды Кадырбеков

Акбутин: во время ссор родителей дети чувствуют свою вину

Радио
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Психолог Ильдар Акбутин рассказал о важности комфортной атмосферы в семье для детей.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он сообщил, что с просьбой о помощи к нему обратилась 16-летняя девушка.

"Мама с папой постоянно ругаются и даже дерутся. Когда папа трезвый, он хороший человек, но как только выпьет, наша жизнь превращается в кошмар. Однажды он набросился на меня и стал душить… Я очень страдаю от такой жизни, хотя люблю обоих родителей. Не знаю, что мне делать и как жить", — рассказала клиентка.

По словам психолога, наблюдая такую картину, дети не могут изменить ее, то есть как-то повлиять на отца и мать. При этом они считают, что сами во всем виноваты, и не могут понять, почему два самых родных для них человека так поступают друг с другом. Акбутин отметил, что причина противоречивых чувств девушки кроется именно в этом.

"Отношения родителей можно назвать невротическими, но это их жизнь, и она ничего не сможет сделать. Однако дочь может поставить свои условия — серьезно поговорить с папой и мамой, заявив им, что, если они еще раз устроят драку, она уйдет жить к родственникам или в общежитие", — посоветовал психолог.

Он подчеркнул, что такой поступок требует некоторой смелости, но это лучше, чем "убивать" себя из чувства вины и бессилия. Даже если девушка не будет жить отдельно от родителей, она даст им понять, что не намерена терпеть ситуацию.




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