Мухин о мировой экономике: предстоит глобальный конфликт

Мировая экономика становится экономикой войны, считает эксперт. По его мнению, это связано с "нерешаемостью и нерешенностью" практически всех проблем и вызовов, которые стояли перед мировой экономикой до кризиса 1998–2008 годов.

"Множатся глобальные и региональные конфликты, а разрешения им по-прежнему нет", — сказал Алексей Мухин радио Sputnik.

Он считает, что миру предстоит глобальный конфликт между Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом. Также намечается конфликт Америки с Китаем, добавил Алексей Мухин.

По его мнению, место России в этих конфликтах не определено, но ситуация в Сирии расставляет приоритеты.

Эксперт сослался на слова известного экономиста Руслана Гринберга, директора Института экономики РАН, о том, что мы находимся в преддверии формирования новой экономической и политической реальности.