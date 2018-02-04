Кварчия: любое онкозаболевание провоцируется образом жизни

Сегодня Всемирный день борьбы с раком. О профилактике данного заболевания в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала заведующая отделением онко-пластической хирургии, маммологии и гинекологии Национального онкологического центра Абхазии, реконструктивно-пластический хирург Мрамза Кварчия.

По словам врача Мрамзы Кварчия, в настоящее время рак молодеет.

"Любое онкозаболевание провоцируется образом жизни. Самая большая профилактика – регулярные осмотры. Каждая женщина, которая достигла сорокалетнего возраста два раза в год необходимо проходить маммографическое исследование, ежегодно проходить УЗИ молочных желез, и посещать врача – маммолога. Тоже самое касается гинекологии. Те люди, у которых отягощена наследственность должны посещать врача и обследоваться еще чаще.

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