Кварчия: любое онкозаболевание провоцируется образом жизни

По словам врача Мрамзы Кварчия, в настоящее время рак молодеет.
"Любое онкозаболевание провоцируется образом жизни. Самая большая профилактика – регулярные осмотры. Каждая женщина, которая достигла сорокалетнего возраста два раза в год необходимо проходить маммографическое исследование, ежегодно проходить УЗИ молочных желез, и посещать врача – маммолога. Тоже самое касается гинекологии. Те люди, у которых отягощена наследственность должны посещать врача и обследоваться еще чаще.
Подробности слушайте в аудиофайле.