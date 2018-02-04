Змурчук: полнит не пиво, а то, с чем вы его потребляете

Молдавский пивовар Кирилл Змурчук говорит о том, правда ли, что у любителей пенного напитка могут появиться женские половые признаки.

В СМИ часто пишут — "Пиво превращает мужчин в женщин", "От пива у мужиков растет женская грудь", "Пиво делает мужчин плаксивыми и женоподобными".

Так ли это на самом деле, ведь у пива и женщин сложные и интересные отношения — варка пива стала мужским призванием в конце XVIII века. До этого, пивоварами были, в основном, женщины. И, кстати, покровительницами пива также в древности становились именно женщины. У древних шумеров богиню пива звали Нинкаси, а у египтян — Менкет.

Может ли пиво превратить мужчину женщину — физиологически и психологически? На этот вопрос в эфире радио Sputnik отвечает известный молдавский пивовар Кирилл Змурчук.