Вязовский о скупке золота банками России: миллионеры так обходят санкции

В 2017 году Россию охватила настоящая золотая лихорадка, считают финансовые аналитики. Так, в минувшем году российские банки заключили контракты на приобретение у компаний, занимающихся добычей золота, свыше 205 тонн этого драгоценного металла, что почти на пять процентов превышает показатели закупок 2016 года.

О том, почему российские коммерческие банки занялись скупкой золота, и следует ли ожидать скачков цен на этот драгоценный металл, в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент российского "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский.

"Подобный ажиотаж связан с некоторыми факторами. Во-первых, у нас стабильно растет цена на золото. Во-вторых, против богатых россиян планируют ввести санкции, и сейчас наши миллионеры ищут способы, как эти средства изъять со своих западных счетов и ввести в Россию. А таким способом является покупка золота или какого-то другого драгоценного металла. И пример правильного инвестиционного поведения показывают российские власти. Надо понимать, что если золото хранится в Москве в хранилище, то никакие американские власти ничего не арестуют. В случае усиления санкционного режима подобная покупка спасет ваши средства, так как это ни банковский, ни брокерский счет, который можно арестовать", — сказал финансовый аналитик Вязовский в эфире радио Sputnik.



