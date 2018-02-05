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Олег Дмитриев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дмитриев о недопуске МОК оправданных атлетов из России: напоминает войну

Радио
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Отказав в приглашении на Олимпийские игры в Пхенчхане 15 оправданным CAS россиянам, МОК принял юридически не обоснованное решение и в дальнейшем уже не сможет доказать кому-либо свою правоту, считает спортивный обозреватель Sputnik Олег Дмитриев.

Спортивный обозреватель и колумнист Sputnik прокомментировал решение Международного олимпийского комитета об отказе в приглашении на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые ранее были оправданы Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) после громкого обвинения в применении допинга.

"Ситуация с недопуском наших атлетов на Олимпийские игры напоминает не олимпийское движение, а межведомственную войну, потому что в этом случае МОК просто принял решение, которое юридически до конца не обосновано. И уже назад дороги нет, МОК не сможет юридически доказать свою правоту, потому что были результаты работы комиссий. И признать, что результаты работы этих комиссий были поверхностными, для Томаса Баха будет политическим самоубийством", — сказал Дмитриев в эфире радио Sputnik Беларусь

По мнению спортивного обозревателя, российской стороне нужно было действовать более активно еще во время Олимпийских игр 2016 года, когда звучали обвинения в допинге в адрес российских атлетов. Дальнейшее развитие ситуации уже не способствовало налаживанию отношений МОК и Российской Федерации. Нынешний отказ пригласить оправданных россиян на Олимпиаду только усугубляет ситуацию.  

"У меня нет доказательств, что это сделано намеренно, но не допущены не только сильные спортсмены, но и спортсмены, которые в решающий момент могли бы "выстрелить". Например, не допустили хоккеиста Валерия Ничушкина. Он не такая яркая звезда, но, когда звезды устали, как раз хоккеисты типа Ничушкина могут решить все в свою пользу", — отмечает Дмитриев.





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