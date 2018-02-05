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Игорь Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джопуа о Республиканской детской больнице: здание не соответствует стандартам

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Здание Республиканской детской больницы Абхазии не соответствует мировым стандартам, и лучше построить новое, нежели сделать капитальный ремонт в старом, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия главный врач медучреждения Игорь Джопуа.

"О том, что Республиканская детская больница нуждается в ремонте,  речь идет каждый год. Сейчас стоит вопрос, делать ли капитальный ремонт в здании или строить новую детскую больницу. Радует, что есть понимание этого вопроса, так как сейчас больница не соответствует мировым стандартам. Я считаю, что лучше строить новую детскую больницу, чтобы она соответствовала всем современным требованиям. В прошлом году была решена одна из основных проблем больницы, удалось заменить канализационное и сантехническое оборудование. Были полностью реконструированы канализационная и водопроводная системы", — рассказал Игорь Джопуа в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.




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