Джопуа о Республиканской детской больнице: здание не соответствует стандартам

"О том, что Республиканская детская больница нуждается в ремонте, речь идет каждый год. Сейчас стоит вопрос, делать ли капитальный ремонт в здании или строить новую детскую больницу. Радует, что есть понимание этого вопроса, так как сейчас больница не соответствует мировым стандартам. Я считаю, что лучше строить новую детскую больницу, чтобы она соответствовала всем современным требованиям. В прошлом году была решена одна из основных проблем больницы, удалось заменить канализационное и сантехническое оборудование. Были полностью реконструированы канализационная и водопроводная системы", — рассказал Игорь Джопуа в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.