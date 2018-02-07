Кособоков о том, где искать спасения при землетрясении

Где лучше всего спрятаться во время землетрясения, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора по науке Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.

"Существует практика, с которой знакомят людей, проживающих в сейсмоопасных районах. Есть специальные школьные программы. Если землетрясение уже происходит, то нужно действовать по существующим банальным сценариям. Например, если вы в комнате, то нужно спрятаться под стол, можно в дверных проемах. Существуют жесткие элементы конструкции, которые менее подвержены разрушению. Если поблизости нет наиболее надежного места укрытия, то спасатели рекомендуют спрятаться под столом", — отметил Кособоков в эфире радио Sputnik.