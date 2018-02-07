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Арман Евниев
© Фото: c официального сайта премьер-министра Республики Казахстан

Евниев: замороженное мясо птицы – угроза для здоровья

Радио
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Первый заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев рассказал Sputnik об опасности замороженной пищевой продукции. Полный комментарий чиновника слушайте в аудиоверсии.

 

Радио Sputnik  цитирует его слова на заседании правительства, где он отметил, что назрела необходимость определения единого госоргана по вопросам обеспечения безопасности продовольствия.
"Мы не используем в полной мере данный механизм в качестве защиты внутреннего рынка от опасной и фальсифицированной импортной продукции. Так, например, замороженное мясо птицы зачастую несколько раз перезамораживается, что делает его опасным. Не только опасным, но и дорогим, так как оно накачивается водой и другими наполнителями для увеличения массы", — сказал Евниев.




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