Евниев: замороженное мясо птицы – угроза для здоровья

Радио Sputnik цитирует его слова на заседании правительства, где он отметил, что назрела необходимость определения единого госоргана по вопросам обеспечения безопасности продовольствия.

"Мы не используем в полной мере данный механизм в качестве защиты внутреннего рынка от опасной и фальсифицированной импортной продукции. Так, например, замороженное мясо птицы зачастую несколько раз перезамораживается, что делает его опасным. Не только опасным, но и дорогим, так как оно накачивается водой и другими наполнителями для увеличения массы", — сказал Евниев.