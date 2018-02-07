Юрист Басария о легализации ценной находки: государство обязано вознаградить

"Гражданский кодекс Абхазии предусматривает процедуру вознаграждения. Человек, обнаруживший археологическую ценность, вправе получить денежную "благодарность", которая составляет не более 20% от стоимости найденного. Есть закон, направленный на сохранность исторических ценностей, в нем прямо говорится, что в случае если человек нашел какую-то археологическую ценность и передал ее государству, то государство обязано выплатить ему вознаграждение в установленном законом порядке. В случае если человек, нашедший археологическую ценность, не заявит о своей находке, то он теряет возможность приобретения права собственности, если он не планирует отказаться от найденного в пользу государства", — сказал Басария.