Бень: Америка вынуждена сотрудничать с Россией

Здравый смысл должен возобладать над политическими играми: когда встанет вопрос самосохранения, проблема санкций решится сама собой, считает политолог Евгений Бень.

В американских СМИ со ссылкой на источники в разведке появилась информация о том, что главы российских спецслужб посетили Вашингтон с официальным визитом, в ходе которого обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом со своими американскими коллегами, сообщает РИА Новости.

По информации журналистов, в США приехали директор Федеральной службы разведки Российской Федерации (ФСБ) Александр Бортников, начальник Главного управления российского генштаба Игорь Коробов и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, которые встретились с главой ЦРУ Майком Помпео.

Стоит отметить, что ранее американские власти опубликовали список из более двухсот российских политиков и бизнесменов, которые вошли в так называемый "кремлевский доклад" — список лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. В этом списке, в числе других официальных лиц, значился и Нарышкин.

Политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень рассказал в интервью радио Sputnik, что США вынуждены сотрудничать с Россией по вопросами безопасности, поскольку РФ имеет огромное влияние в целом ряде регионов, в том числе и на Ближнем Востоке.

Бень также отметил, что режим санкций против России не помешает США руководствоваться здравым смыслом, когда дело касается их национальной безопасности, что доказывает визит в страну директора СВР Нарышкина, которому въезд в Америку запрещен еще с 2014 года.

"Когда возникает необходимость самосохранения, вопрос санкций отпадает", — подчеркнул Бень.