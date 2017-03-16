Межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве (2016-2017)

Переговорный процесс начался 29 января 2016 года. Переговоры непрямые, проходят в форме контактов спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с той или иной группой оппозиции с тем, чтобы найти общие подходы к диалогу.

К началу переговоров в оппозиционном лагере сформировалось несколько групп: "эр-риядская", "московская", "каирская" и "астанинская", названных условно по местам их образования.

"Эр-риядская группа" создана в декабре 2015 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). За международную часть в ней отвечает Национальная коалиция сирийских оппозиционных и революционных сил (НКОРС), чей представитель Рияд Хиджаб возглавил Высший комитет по переговорам (ВКП). Главные пункты в программе группы – создание переходного органа власти и отставка Башара Асада. Позиционирует себя как ведущую оппозиционную силу с наибольшим уровнем международной легитимности.

"Каирская группа" появилась также в конце 2015 года, после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей начало межсирийского переговорного процесса. Группа находится в тесном альянсе с наиболее боеспособными курдскими отрядами народной самообороны, военным крылом курдской Партии демократического союза. Группу возглавил Хайсам Манаа, занимавший пост главы Сирийского демократического совета. Поначалу группа бойкотировала переговоры, так как на них не были приглашены две курдские партии, входящие в состав Сирийского демократического совета. Позднее "каирская группа" сирийской оппозиции приняла участие в переговорах в составе "московской группы" (группа "Москва-Каир"). Глава "каирской группы" на переговорах — Джихад Макдиси.

"Московскую группу" возглавил член руководства Фронта за перемены и освобождение Сирии Кадри Джамиль. Группа возникла в результате работы Комитета национального диалога, а также переговорных процессов Москва-1 и Москва-2, проходивших в 2015 году.

"Астанинская группа" сформировалась на переговорах в Астане (Казахстан) в мае 2015 года. В нее вошли руководители и представители различных оппозиционных сил Сирии, а также представители гражданского общества и независимые оппозиционеры. На переговорах группа вошла в состав делегации умеренной оппозиции "Москва-Каир"; представитель — председатель сирийского оппозиционного "Движения за плюралистическое общество" Ранда Кассис.

Делегацию правительства на переговорах возглавил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

Спустя пять дней после начала переговоров по мирному урегулированию в Сирии под эгидой ООН, диалог по-прежнему оставался в подготовительной фазе. Одним из препятствий на пути к непосредственному началу переговоров стало формирование делегации сирийской оппозиции. В делегации правительства САР заявили, что ожидают составления конкретного списка участников переговоров от оппозиции.

Проблема неучастия курдов в переговорах в Женеве также стала одной из ключевых тем обсуждения на встречах делегаций. МИД России считает, что без курдов трудно рассчитывать на решение сирийской проблемы. Этот вопрос наталкивается на жесткую позицию Турции, которая возражает против того, чтобы курды приняли участие в переговорном процессе.

В ВКП также продолжали настаивать на участии в переговорах представителей "Джейш аль-Ислам" и "Ахрар аш-Шам" (обе приравниваются в РФ к террористическим). Делегация ВКП считает эти террористические группировки умеренной оппозицией.

3 февраля глава Высшего комитета по переговорам от сирийской оппозиции Рияд Хиджаб заявил, что ВКП покидает Женеву 4 февраля и не вернется, пока не будет достигнут прогресс. По заявлению ВКП, правительственная делегация "привела переговоры к провалу". В МИД России заявили, что делегация ВКП Сирии покинула переговоры в Женеве из-за успешных действий сирийской армии против террористов под Алеппо.

3 февраля офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры распространил заявление, в котором с 5 февраля было объявлено начало официальной паузы в межсирийских переговорах.

Полноформатные межсирийские переговоры возобновились в Женеве 14 марта. В Женеву прибыли делегация правительства Сирии, сирийская оппозиция Высшего комитета по переговорам (ВКП), представители оппозиционной группы "Москва-Каир", а также группа внутренней сирийской оппозиции, сформированная 15 марта во время встречи в российском центре по примирению в Хмеймиме из представителей общественных оппозиционных движений. "Группу Хмеймим" возглавил Ильян Масаад, генсекретарь партии "Национальная конференция", официальный представитель от "Сирийской национальной рабочей партии".

Формат переговоров остался прежним – Дамаск и оппозиция отказывались вести диалог напрямую и общались исключительно через де Мистуру. В течение десяти дней спецпосланник ООН по Сирии поочередно встречался и с представителями Дамаска, и с различными группами оппозиции.

24 марта по итогам мартовского раунда переговоров де Мистура обнародовал документ из 12 объединяющих принципов, которые не были отвергнуты противоборствующими сторонами. Как планировалось, все делегации должны были представить ему свои размышления по документу к следующему раунду.

13 апреля в Женеве начался третий раунд межсирийских переговоров. Переговоры проходили в условиях относительного перемирия в Сирии, достигнутого 27 февраля при посредничестве России и США.

В ходе апрельского раунда выйти на прямые переговоры оппозиции и Дамаска не удалось, как и начать диалог о политическом переходе в арабской республике.

Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции 18 апреля объявил, что из-за невыполнения другими участниками положений резолюции ООН и женевского коммюнике откладывает переговоры. ВКП обвинял сирийскую армию в нарушении режима прекращения огня и обстрелах мирных районов. Глава делегации правительства Сирии на переговорах, постпред Сирии в ООН Башар Джаффари назвал эти обвинения "провокационными и безответственными".

Позже появилась информация о расколе в рядах ВКП, поскольку не все члены делегации этой группы одновременно уехали из Женевы, но в самом комитете подобные сообщения опровергали.

Несмотря на отъезд ВКП, де Мистура принял решение продолжать раунд до 27 апреля с теми участниками, кто остался в Женеве: делегациями правительства, оппозиционной группы "Москва-Каир" и внутренней сирийской оппозиции, сформированной на базе "Хмеймим".

Очередной раунд межсирийских консультаций планировалось провести еще в мае 2016 года, однако сроки несколько раз сдвигали.

Четвертый раунд межсирийских переговоров в Женеве проходил с 23 февраля по 3 марта 2017 года.

На переговорах были представлены группы, которые были в свое время сформированы на встрече в Каире, в Москве и Эр-Рияде, а также отряды вооруженной оппозиции, которые участвуют во встречах на площадке Астаны и которые подписали соответствующие соглашения о прекращении огня с сирийским правительством.

Состав делегации сирийского правительства остался без изменений с прошлых раундов. Ее возглавил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

Делегацию Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии, куда вошел 21 представитель, возглавил представитель Нацкоалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Насер аль-Харири. В нее вошли, в том числе, глава "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллуш и девять человек из вооруженных группировок Свободной сирийской армии (ССА).

Отдельно прибыла "каирская платформа", которую возглавляет Джихад Макдиси, и "московская группа" во главе с Кадри Джамилем. Оппозиционная группа "Хмеймим" не получила приглашения.

Переговоры начались с двусторонних встреч спецпосланника с делегациями, затем состоялась церемония приветствия де Мистуры участникам переговоров, которая дала им официальный старт.Делегации заняли место за выставленными полукругом столами, представители правительства и оппозиция сели друг напротив друга, де Мистура расположился по центру. Такой формат частично повторил схему сведения за одним столом представителей делегаций правительства и вооруженной оппозиции во время встречи в Астане.

После приветствия де Мистуры стороны покинули зал, переговоры продолжились в рамках двусторонних встреч.

По мнению экспертов, главным достижением четвертого раунда стало согласование повестки дня из четырех пунктов. В начале переговоров де Мистура призвал стороны сосредоточиться на трех "корзинах" политических вопросов: конституция, правительство и выборы. По настоянию правительственной делегации и при поддержки Москвы к трем вопросам повестки дня была добавлена проблема борьбы с терроризмом.

Одним из ключевых на переговорах стал вопрос объединения оппозиции.

24 февраля стало известно, что ВКП и группа "Каир" провели встречу в Женеве, на которой обсуждалась возможность объединения делегаций сирийской оппозиции на переговорах. Достичь договоренности об объединении не удалось.

2 марта состоялась первая прямая встреча платформы "Москва" сирийской оппозиции с представителями ВКП, стороны договорились продолжить диалог о возможности создания единой делегации оппозиции.

"На полях" межсирийских переговоров заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов провел встречи с делегациями правительства Сирии, ВКП, группами "Москва", "Каир", а также независимыми представителями оппозиции.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе четвёртого раунда межсирийских переговоров в Женеве вручил делегациям неофициальный документ с предложениями из 12 пунктов, касающимися будущего Сирии. Документ основан на прошлых предложениях, переданных Дамаском, и будет обсуждаться на предмет поправок.