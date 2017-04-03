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Взрыв в метро в Петербурге

Взрывы на транспорте в России в 2012-2017 годах

© РИА Новости/Аврора. Игорь Руссак
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2017

3 апреля взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга. https://ria.ru/incidents/20170403/1491350976.html Национальный антитеррористический комитет сообщил, что погибли девять человек, еще двадцать пострадали. 

2016

22 декабря в Москве произошел взрыв в районе южного вестибюля станции метро "Коломенская" с выходом в сторону улицы Нагатинская. В ходе сварочных работ разгерметизировался газовый баллон, из-за чего произошел взрыв, затем начался пожар на площади около пяти квадратных метров, вскоре огонь был потушен. В результате инцидента пострадали семь человек, четверо из них были госпитализированы.

17 июня в Санкт-Петербурге в районе станции метро Рыбацкое в маршрутке, в которой в этот момент находились примерно 20 человек, взорвался двигатель. По данным СМИ, в момент взрыва маршрутка стояла на месте. Транспортное средство загорелось, однако никто не пострадал: и пассажиры, и водитель успели выскочить на улицу. На тушение пожара у сотрудников МЧС ушло 20 минут. Внутренняя часть маршрутки полностью сгорела. https://ria.ru/incidents/20160618/1449113664.html 

19 апреля в Ставрополе на перекрестке улиц Серова и Мимоз в маршрутном такси произошел взрыв газового оборудования. В результате инцидента пострадали три человека, которые незамедлительно госпитализированы в больницу. Причиной взрыва послужила утечка газа. 

2014

4 августа в Перми на остановке "Улица Сибирская" в автобусе маршрута №36 произошел взрыв системы охлаждения. Пострадали восемь человек, несколько человек были госпитализированы в лечебные учреждения города. 

2013

21 октября в Красноармейском районе Волгограда около остановки Лазоревая произошел взрыв в автобусе. Причиной взрыва стала бомба – на месте происшествия обнаружены фрагменты взрывного устройства. Погибли пять человек, 27 госпитализированы.  После происшествия в ходе осмотра автобуса под его днищем обнаружена граната. 

19 июня в маршрутном автобусе "ЛИАЗ", стоявшем на территории автовокзала города Якутска, произошел взрыв газового баллона. В результате пострадали три автобуса. Осколками выбило стекла в здании автовокзала. Из здания и территории вокзала была проведена эвакуация людей. 14 автобусов, работающих на газовом оборудовании, были сняты с маршрутов. 

9 мая в автобусе "ЛИАЗ" в Москве на улице Фестивальной произошел взрыв газового баллона. Разлет осколков составил около 300 метров. Пострадавшие при взрыве женщина и ребенок были госпитализированы.  "Мосгортранс" принято решение вывести с линии все автобусы, оснащенные газовым оборудованием. 

2012

31 мая на железной дороге в Дагестане у перегона Инчхе-Избербаш на пути следования грузового поезда прогремел взрыв. В результате инцидента получило повреждения полотно, поезд с рельсов не сошел. Жертв и пострадавших нет. 

15 марта на проспекте Ленина города Обнинска Калужской области в маршрутном такси "ГАЗель" сработало взрывное устройство малой мощности. В момент срабатывания устройства в маршрутке находилось семь человек. В устройстве не было поражающих элементов, за медицинской помощью никто не обращался.



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