Новые виды спорта на зимней Олимпиаде-2018

В программу зимних Олимпийских игр 2018 года были включены шесть новых дисциплин и две исключены из нее

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в городе Пхенчхан, Республика Корея, с 9 по 25 февраля 2018 года.

Заявки на проведение очередных спортивных соревнований подали всего 3 города – Анси (Франция), Мюнхен (Германия) и Пхенчхан (Республика Корея).

Последний по результатам голосования на 123-й сессии Международного олимпийского комитета в Дурбане (ЮАР) одержал победу, опередив Германию на 38 баллов.

По традиции эстафета передачи олимпийского огня началась в Греции, 24 октября 2017 года. Завершится она 9 февраля 2018 года в Пхёнчхане на торжественной церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр.

Всего в Олимпиаде примут участие 84 страны. Впервые своих спортсменов представят Косово и Эритрея.

Талисманом предстоящих международных спортивных соревнований станет белый тигр по имени Сухоран (Soohorang). Это животное тесно связано с корейской мифологией и культурой, считается символом доверия, силы и защиты.

Новые виды спорта

Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпиады-2018 шесть новых дисциплин: масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), командные соревнования в горнолыжном спорте и дабл-микст в кёрлинге.

Две дисциплины были исключены: параллельный слалом в сноуборде среди мужчин и женщин.

Программа летних Олимпийских игр 2020 года в Токио расширится на пять видов спорта: сёрфинг, карате, бейсбол, скейтбординг и скалолазание.

От античности до современности

Сведения о проведении самых первых Олимпийских игр утеряны, но первое подтвержденное документально упоминание датируется 776 годом до н.э. Соревнования, которые проводились в Древней Греции, представляли собой религиозный и спортивный праздник. В период проведения игр запрещалось вести войну, хотя нарушения были неоднократно.

Когда христианство стало официальной религией, такие спортивные соревнования стали рассматривать как проявление язычества и были запрещены в 394 году до н.э.

Возродились Олимпийские игры в конце XIX века и стали проводиться с определенной периодичностью начиная с 1896 года. Международный олимпийский комитет был основан двумя годами ранее 23 июня в Париже.

У древних греков одним из символов соревнования был священный огонь. Ритуал по его зажжению был возобновлен в 1912 году. Олимпийское пламя символизирует борьбу за победу, мир и дружбу. Первая эстафета по доставке факела до города-хозяина Игр состоялась в 1936 году.