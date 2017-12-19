23:12 19 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Ансамбль Апхьарца

Абхазские национальные инструменты

© Sputnik / Томас Тхайцук
Справка
Получить короткую ссылку
7 0 0

Музыкальный инструментарий абхазов сложился из сочетания различных элементов. Это самобытные абхазские аинкьага, ачарпын, абыкь, аюмаа, ахымаа, апхьарца и привнесенные инструменты – ачамгур, адаул.

Апхьарца (аԥхьарца)

Старинный национальный двухструнный смычковый инструмент, ее корпус долбленый, дно выпуклое, дека (верхняя и нижняя доски струнного инструмента — ред.) плоская, еловая. В деке вырезаны резонаторные отверстия. На тыльной стороне корпуса, у перехода его в шейку, имеется отверстие, в которое, как в футляр, опускается смычок. Струны жильные, внизу привязываются к струнодержателю в виде деревянной планки. Подставка для струн высокая, выгнутая. Смычок прямой, волос его конский, который перед игрой натирают смолой, прикрепленной к тыльной стороне корпуса.

Апхьарцу абхазы изготавливают из деревьев лиственных пород (ольхи, инжира, клена, липы и др.). В старину делали апхьарцу из горлянки, корня плюща и из виноградной лозы.

Преимущественно на апхьарце играют сидя, исключительно мужчины. Исполняющий держит перед собой инструмент в вертикальном положении, причем головка слегка наклонена влево, а ножка упирается в оба колена, смычок держат в правой руке.

Аюмаа (аҩымаа) 

Угловая арфа. Аюмаа представляет собой дугу из липового дерева, нависшую над корпусом. Корпус долбленный, имеет форму полуцилиндра. Сверху он накрыт деревянной декой, которая прикреплена к нему посредством небольших полосок кожи, переходящих с деки на корпус. Вдоль деки по средней линии проходит деревянная планка, в которой проделано 14 маленьких круглых отверстий. В них продеваются завязанные узлом концы струн и закрепляются деревянными колышками, которые вбиваются в эти отверстия. Струны аюмаа из конского волоса.

Ахымаа

Ахымаа представляет собой трапециевидную раму, пересеченную по центру перпендикулярно основаниям деревянной планки, под которой установлен корпус. Музыкальный инструмент Ахымаа согласно легенде возник как орудие для излияния горя. В легенде говорится, что отец, убивший случайно своего сына, натянул конские волосы на корыто, в котором купали в детстве ребенка. Конец этого корыта, приспособленный для изголовья, был расширен. На нем было три ручки, почему и назвали этот музыкальный инструмент ахымаа, что означает в переводе с абхазского "трехручье".

Ахымаа изготавливают из липового дерева. Струны ахымаа из конского волоса.

Ачамгур (ачамгәыр)

Корпус ачамгура грушевидной формы, усеченный внизу, переходит в длинную узкую ручку, которая оканчивается головкой в виде завитка. Сверху корпус накрыт тонкой деревянной декой, на которой просверлено множество маленьких круглых звуковых отверстий. Корпус изготавливают из ольхи. Струны на ачамгуре из конского волоса.

Абыкь

Более древним по своему происхождению абхазским народным инструментом считается абыкь. Это рожки из коры лапины, мелкого ореха, конической формы. Это сигнальный инструмент. Благодаря его фанфарным звукам, которые разносятся далеко, при помощи него объявляли военную тревогу.

Ачарпын (аҿарпын)

Ачарпын представляет собой полую трубку обратноконического сечения, открытую с обеих сторон. На нем три, реже шесть игровых отверстий в конце, а на некоторых на противоположной им стороне, почти у головки, имеется еще по одному небольшому четырехугольному отверстию.

Изготавливают ачарпын из стебля борщевика, который по-абхазски называется ачарпын.

Аинкьага (аинҟьага)

Аинкьага представляет собой 12 деревянных скрепленных пластинок в форме лопаты, одна из которых оканчивается узкой округлой ручкой. Скреплены пластинки между собой шнуром, который продевался сквозь отверстия, расположенные у ручки по обе стороны от нее.

Аинкьага изготавливается из инжирового дерева или самшита.

На аинкьага играют в виде хлопанья в ладоши при сопровождении песен, особенно плясок.

Адаул

Сигнальный инструмент в виде одностороннего барабана. Его деревянный гнутый каркас из драни с натянутой мембраной из бараньей или телячьей кожи. Кожу предварительно выдерживали в воде, а потом сушили на солнце.

Изготавливается адаул из драни. Мембраны адаула из телячьей или бараньей кожи.




Главные темы

  • Ты Супер! Танцы
    Лучшего на проекте "Ты супер! Танцы" объявят 23 декабря

    Имя лучшего из 10 юных участников международного проекта "Ты супер! Танцы" назовут в эту субботу 23 декабря.

    169
  • Прогноз Осень
    Временами дождь: погода в Абхазии на среду

    Отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы сообщает, что в среду очередной холодный атмосферный фронт южного циклона будет формировать погоду Черноморского побережья Абхазии.

    22
  • Сухумский молочный завод
    Звуки "Му": "мелодии" Сухумского молочного завода

    Сухумский молочный завод возобновил свою работу в августе 2017 года и уже завоевывает внутренний потребительский рынок. О том, как в столице наладили в промышленных масштабах производство сыра, творога, кефира и ахарцвы и почему продукция стала "музыкальной", читайте в материале корреспондента Sputnik.

    230

Орбита Sputnik

  • АЛЕКСАНДР КОКОРИН С ПИСТОЛЕТОМ
    Ты чего стрелял?

    МВД Северной Осетии начало проверку по факту стрельбы на свадьбе во Владикавказе, в том числе футболистом Кокориным, кадры которой были выложены в Instagram.

  • Сотрудники Гянджинской таможни обнаружили крупную партию пиротехнических средств
    Взрывоопасная контрабанда

    Перед Новым годом вырос поток нелегально ввозимой в Азербайджан пиротехники, и таможенники находят ее в самых неожиданных местах.

  • Здание Министерства обороны РА
    Вам посылка!

    Армения и Россия поставят недостающую точку в договоре о военной почте – эксперты Минобороны РФ едут в республику для обсуждения протокола к соглашению.

  • Здание Всемирного банка
    Борец с бедностью

    Имя казахстанки Алмы Уразалиновой, много лет занимавшейся проблемами борьбы с бедностью, присвоено конференц-залу в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне.

  • Архивное фото директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина
    Усидеть на трех стульях

    Кыргызстану надо работать с ЕАЭС, а не "сидеть на трех стульях": политолог рассказал об особенностях интеграционных процессов в организации.

  • Юрий Павловец с адвокатом
    Никакого экстремизма!

    Обвиняемый по делу о разжигании национальной вражды автор Regnum Юрий Павловец считает, что в его публицистике нет признаков экстремизма.

  • Евро, архивное фото
    С латвийской пропиской

    Что побуждает украинцев вести бизнес в странах Балтии, сколько стоит это удовольствие, и что делать Киеву, чтобы остановить бегство фирм за границу.

  • Михаил Смолин политолог, кандидат исторических наук
    Потерянные для страны

    Литовская молодежь в поисках работы уезжает в Германию, Францию и Великобританию. Почему Литва уже не сможет вернуть своих граждан из Западной Европы?

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдовы И. Додоном
    Детальная дискуссия

    Стали известны подробности встречи Путина и Додона: президент Молдовы рассчитывает на детальную дискуссию в ситуации с отзывом посла из Москвы.

  • Автотрасса, архивное фото
    Плата за воздух

    Таджикистан ввел экологический платеж для машин из Кыргызстана - плата за каждый автомобиль составляет от 500 до 2500 сомов (420-2000 тысяч рублей).

  • Военнослужащий Узбекистана
    Показательные выступления

    Министерство обороны Узбекистана организует показательные выступления 20 декабря у стадиона "Бунёдкор": военные представят вооружение и технику.

  • Трубы для Северного потока
    Уже не возражаем!

    Страны Балтии снимают свои прежние возражения против прокладки газопровода "Северный поток-2", оговаривая лишь его соответствие законам ЕС.

  • АЛЕКСАНДР КОКОРИН С ПИСТОЛЕТОМ
    Ты чего стрелял?

    МВД Северной Осетии начало проверку по факту стрельбы на свадьбе во Владикавказе, в том числе футболистом Кокориным, кадры которой были выложены в Instagram.

  • Сотрудники Гянджинской таможни обнаружили крупную партию пиротехнических средств
    Взрывоопасная контрабанда

    Перед Новым годом вырос поток нелегально ввозимой в Азербайджан пиротехники, и таможенники находят ее в самых неожиданных местах.

  • Здание Министерства обороны РА
    Вам посылка!

    Армения и Россия поставят недостающую точку в договоре о военной почте – эксперты Минобороны РФ едут в республику для обсуждения протокола к соглашению.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Отчетный концерт ансамбля Кавказ
Танцует "Кавказ"
Как по нотам: музыкальное производство на молокозаводе в Сухуме
Как по нотам: "музыкальное" производство на молокозаводе в Сухуме
Тест: какой вы герой Звездных войн?
Тест: кто ты из героев "Звездных войн"?

Соцсети

Sputnikabkhazia