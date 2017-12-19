Абхазские национальные инструменты

Апхьарца (а ԥ хьарца)

Старинный национальный двухструнный смычковый инструмент, ее корпус долбленый, дно выпуклое, дека (верхняя и нижняя доски струнного инструмента — ред.) плоская, еловая. В деке вырезаны резонаторные отверстия. На тыльной стороне корпуса, у перехода его в шейку, имеется отверстие, в которое, как в футляр, опускается смычок. Струны жильные, внизу привязываются к струнодержателю в виде деревянной планки. Подставка для струн высокая, выгнутая. Смычок прямой, волос его конский, который перед игрой натирают смолой, прикрепленной к тыльной стороне корпуса.

Апхьарцу абхазы изготавливают из деревьев лиственных пород (ольхи, инжира, клена, липы и др.). В старину делали апхьарцу из горлянки, корня плюща и из виноградной лозы.

Преимущественно на апхьарце играют сидя, исключительно мужчины. Исполняющий держит перед собой инструмент в вертикальном положении, причем головка слегка наклонена влево, а ножка упирается в оба колена, смычок держат в правой руке.

Аюмаа (аҩымаа)

Угловая арфа. Аюмаа представляет собой дугу из липового дерева, нависшую над корпусом. Корпус долбленный, имеет форму полуцилиндра. Сверху он накрыт деревянной декой, которая прикреплена к нему посредством небольших полосок кожи, переходящих с деки на корпус. Вдоль деки по средней линии проходит деревянная планка, в которой проделано 14 маленьких круглых отверстий. В них продеваются завязанные узлом концы струн и закрепляются деревянными колышками, которые вбиваются в эти отверстия. Струны аюмаа из конского волоса.

Ахымаа

Ахымаа представляет собой трапециевидную раму, пересеченную по центру перпендикулярно основаниям деревянной планки, под которой установлен корпус. Музыкальный инструмент Ахымаа согласно легенде возник как орудие для излияния горя. В легенде говорится, что отец, убивший случайно своего сына, натянул конские волосы на корыто, в котором купали в детстве ребенка. Конец этого корыта, приспособленный для изголовья, был расширен. На нем было три ручки, почему и назвали этот музыкальный инструмент ахымаа, что означает в переводе с абхазского "трехручье".

Ахымаа изготавливают из липового дерева. Струны ахымаа из конского волоса.

Ачамгур (ачамгәыр)

Корпус ачамгура грушевидной формы, усеченный внизу, переходит в длинную узкую ручку, которая оканчивается головкой в виде завитка. Сверху корпус накрыт тонкой деревянной декой, на которой просверлено множество маленьких круглых звуковых отверстий. Корпус изготавливают из ольхи. Струны на ачамгуре из конского волоса.

Абыкь

Более древним по своему происхождению абхазским народным инструментом считается абыкь. Это рожки из коры лапины, мелкого ореха, конической формы. Это сигнальный инструмент. Благодаря его фанфарным звукам, которые разносятся далеко, при помощи него объявляли военную тревогу.

Ачарпын (аҿарпын)

Ачарпын представляет собой полую трубку обратноконического сечения, открытую с обеих сторон. На нем три, реже шесть игровых отверстий в конце, а на некоторых на противоположной им стороне, почти у головки, имеется еще по одному небольшому четырехугольному отверстию.

Изготавливают ачарпын из стебля борщевика, который по-абхазски называется ачарпын.

Аинкьага (аинҟьага)

Аинкьага представляет собой 12 деревянных скрепленных пластинок в форме лопаты, одна из которых оканчивается узкой округлой ручкой. Скреплены пластинки между собой шнуром, который продевался сквозь отверстия, расположенные у ручки по обе стороны от нее.

Аинкьага изготавливается из инжирового дерева или самшита.

На аинкьага играют в виде хлопанья в ладоши при сопровождении песен, особенно плясок.

Адаул

Сигнальный инструмент в виде одностороннего барабана. Его деревянный гнутый каркас из драни с натянутой мембраной из бараньей или телячьей кожи. Кожу предварительно выдерживали в воде, а потом сушили на солнце.

Изготавливается адаул из драни. Мембраны адаула из телячьей или бараньей кожи.