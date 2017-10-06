Репатрианты будут получать абхазские паспорта по ускоренной схеме

В связи с необходимостью выдачи паспортов гражданина Республики Абхазия репатриантам, министр внутренних дел Аслан Кобахия издал 14 сентября 2017 года приказ "Об упорядочении процесса паспортизации".

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Репатрианты будут получать паспорта гражданина Абхазии по ускоренной схеме еще до получения результатов специальных проверок СГБ и Информационного центра МВД, сказал корреспонденту Sputnik начальник Паспортного управления Эдуард Манаргия.

"Это было сделано для удобства получателя паспорта. При проведении проверки человек должен ждать в течение двух месяцев. Справиться с тем объемом работы, который есть сейчас, мы не можем. Приказ министра не отменяет проверки, он призван упорядочить выдачу абхазского паспорта", — объяснил Манаргия.

В случае если будет выявлен факт, по которому тот или иной репатриант не может быть обладателем паспорта, паспорт будет изыматься, уточнил он.

"Служба государственной безопасности проверяет весь Галский район, Очамчырский, Ткуарчалский районы, поэтому проверка еще и репатриантов занимает очень много времени. Поэтому паспорта репатриантам будут выдаваться до получения результатов специальных проверок", — добавил он.

По словам Эдуарда Манаргия, за время его работы отрицательных результатов проверок репатриантов пока не было.

Министр внутренних дел Абхазии поручил Паспортному управлению МВД республики "осуществлять выдачу паспортов граждан Республики Абхазия лицам из числа репатриантов до получения результатов специальных проверок СГБ и Информационного центра МВД Абхазии".

Паспорта выдаются гражданам в течение 15 рабочих дней со дня принятия документов.