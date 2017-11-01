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Семья репатриантов в поселке Агудзера

Родной очаг: как живут репатрианты в Гулрыпшском районе

© Sputnik. Бадрак Авидзба
Репатриация
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О том, как приспособились к Абхазии репатрианты, живущие в Гулрыпшском районе, и какие у них были трудности с переездом на свою историческую родину, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Каждый район в Абхазии имеет свои особенности и отличия от других уголков Абхазии. Если говорить о Гулрыпшском районе, такой особенностью можно назвать то, что большинство наших соотечественников, приезжающих в Абхазию, выбирают для жизни Гулрыпшский и Сухумский районы.

Репатрианты в Гулрыпше 

Репатриантов из Турции, Сирии, Иордании и других стран начали заселять в Гулрыпшском районе сразу после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Ден Чейок
© Фото: Facebook/Dan Chejoka
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В 2011 году после начала войны в Сирии количество пожелавших вернуться на историческую родину стало возрастать. На сегодня в Гулрыпшском районе проживает более двухсот семей репатриантов, всего около тысячи человек.

Репатрианты компактно проживают в разных местах Гулрыпшского района. Живут в домах, которые были построены и отремонтированы Госкомитетом по репатриации.

Самир Маан приехал с семьей в Абхазию в 2013 году, с ним также в путь отправился и его родной брат со своей семьей. Они были в числе тех, кто вернулся на землю предков. По их рассказам, тогда с ними в Абхазию перебрались до 150 абхазов, живших в Сирии. 

Семья репатриантов в поселке Агудзера
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Семья репатриантов в поселке Агудзера

"Война была совсем близко, рядом с нами взрывались снаряды, летели пули. Я, конечно, опасался за свою семью, и когда появилась возможность приехать сюда, мы ни разу не усомнились, стоит ли это делать", — говорит Маан.

По приезде в Абхазию семьи расселили в новом доме в поселке Агудзера. Несмотря на то, что поначалу было нелегко привыкнуть к новому месту, со временем стали осваиваться. Сегодня Самир занимается ремонтами домов и говорит, что в Абхазии ему все нравится.

Племянник Самира Хамзат Маан учится в абхазской школе и неплохо говорит на родном языке. 

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Нашим детям будет намного легче, так как они вырастут на своей родине, и у них будет все по-другому ", — уверен он.

С Самиром проживает его родственница Хилия Маршан, ей за 60 лет, и она хорошо говорит на абхазском языке.

"Меня мама учила абхазскому языку. К сожалению, наши дети не говорят на нем, но радует то, что теперь есть возможность нашим внукам изучать свой язык, культуру, традиции", — радуется она.

Несмотря на то, что Хилия Маршан очень рада находиться в Абхазии, она не думала, что переедет жить в республику.

"Я не думала, что приеду сюда жить с семьей, так как наша жизнь уже была связана с Сирией. Теперь говорят, что война скоро закончится, у нас там остались дома, мы не можем их бросить, будем туда ездить, но мы все решили, что будем жить до конца жизни в Абхазии, так как это наш дом, здесь наши корни, отсюда когда-то ушли наши предки. Теперь, вернувшись сюда, мы не имеем права вновь покидать Абхазию", — убеждена она.   

Найти себя в Абхазии 

Некоторые репатрианты создали семьи уже в Абхазии. Оксана Табагуа — супруга соотечественника, приехавшего из Турции.

"Мой муж приехал из Турции в 2013 году, фамилия у него Ахба, по государственной программе нам выделили жилье в поселке Агудзера", — говорит она. 

Семья репатриантов в поселке Агудзера
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Семья репатриантов в поселке Агудзера

У супруга Оксаны есть постоянная работа в магазине, и их семья обеспечена. По ее словам, репатрианты, приехавшие в Абхазию, очень трудолюбивые, каждый смог найти себе занятие в республике.

"К примеру, наш сосед занимается электрикой, кто-то работает на стройке", — перечисляет Табагуа.

В многоэтажном доме в поселке Агудзера в основном живут приехавшие из Сирии. Война, которая была развязана там, сблизила их с исторической родиной, и они уже не представляют жизни вне Абхазии.

Помимо них, в доме есть репатрианты, вернувшиеся из Турции, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Люди нашли себя в различных профессиях, кто-то, имея образование медика, стал работать в лечебном учреждении, у кого-то профессия кузнеца. Они благодарны Госкомитету по репатриации и руководству района, что их не оставили и помогали в поисках работы. 




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