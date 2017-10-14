ЦРУ, родина и наркотики: сын Пабло Эскобара рассказал Sputnik свою историю

Хуан Пабло Эскобар, сын Пабло Эскобара, скрывался под фиктивным именем, а теперь раскрывает тайны жизни в семье наркобарона в своих книгах.

Хуан Пабло Эскобар — сын человека, который считался главным преступником Колумбии. Sputnik Mundo поговорил с ним в рамках 40-й Международной книжной ярмарки в Монтевидео, Уругвай.

Хуан Пабло Эскобар вынужден был часть своей жизни прожить под фиктивным именем после смерти своего отца, который стал самым известным наркоторговцем в мире. Основатель и лидер картеля Медельин погрузил Колумбию в атмосферу насилия.

Сейчас Хуан путешествует по миру, представляя свою последнюю книгу: "Пабло Эскобар с поличным: что мой отец никогда не рассказывал мне" (Pablo Escobar in fraganti: lo que mi padre nunca me contó).

ЦРУ, Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и недруги Эскобара

Это вторая публикация, в которой Хуан Пабло изучает жизненный путь своего отца. В первой книге он хронологически отслеживает первые шаги своей семьи, в то время как в этой, второй по счету, он делится впечатлениями от встреч с детьми жертв отца, его подельниками и другими ключевыми действующими лицами событий того времени.

"Эта новая книга говорит о решениях, о которых мой отец мне не сообщал, и о которых я узнал в ходе собственного расследования. Впервые враги моего отца имеют голос и говорят о том, кто для них Пабло Эскобар. Дать им эту возможность через слова его сына… Я думаю, что это важно, чтобы иметь возможность воссоздать восприятие фигуры Пабло Эскобара. Не то, которое есть у его сына, а то, которое есть у людей, которые его ненавидели, которые заплатили, чтобы убить его, которые не имеют сочувствия к нему как к человеку".

© AFP/ JOHAN ORDONEZ Книга: "Пабло Эскобар с поличным: что мой отец никогда не рассказывал мне"

Образ борьбы с наркоторговлей в Колумбии, который существует в народной культуре, сосредоточен в основном на самой фигуре Пабло Эскобара. Однако в своей второй книге его сын пытается разоблачить и других лиц, которые сыграли свою роль в этой эпопее, рассказывая о коррупции на самом высоком уровне. Например, об отношениях, которые Эскобар поддерживал с Агентством США по борьбе с наркотиками (DEA) и ЦРУ, отношения, которые можно описать фразой самого наркобарона: "В конце концов, мы стали работать на наших преследователей".

"Ясно, что DEA и ЦРУ имеют к этому серьезное отношение, хотя я не знаю, идет ли речь об организациях в целом или об отдельных агентах. Я не хочу обобщать и утверждать, что затронуты агентства целиком, но были сектора, агенты которых в какой-то момент сотрудничали с ним для своего удобства", — сказал писатель.

© AFP/ LUIS ACOSTA Пабло Эскобар

Мифы и реальность о Пабло Эскобаре

Во время работы над этой книгой Хуан Пабло обнаружил новые подробности из жизни своего отца, как например информацию о том, что происходило в последние 72 часа его жизни, или как он пришел к мысли стать бандитом после убийства Родриго Лары Бонилья (Rodrigo Lara Bonilla), министра юстиции Колумбии, который настаивал на борьбе с наркокартелями в стране. Эта смерть, по его словам, разделила жизнь Пабло и его семьи на "до" и "после".

В интервью Sputnik он также развенчал некоторые мифы, которые сопровождают фигуру лидера картеля Медельина.

"Всегда говорили, что мой отец был готов заплатить внешний долг страны, но это не так. Он просто хотел продемонстрировать свою экономическую мощь, масштабы которой так и остались неизвестны", — сказал Хуан Пабло.

Хуан Пабло говорит, что он понимает, что из-за многочисленных преступлений отца основное внимание сосредоточено на негативных последствиях его деятельности, а не на позитивных: "Это естественно, но это также очень плохо говорит о нас, как о людях, которые придают важность только негативным фактам".

В этой связи Хуан Пабло говорит, что его отец испытывал искреннюю любовь к самым нуждающимся и отверженным в Колумбии, хотя и был готов к немедленной расправе над теми, кто осмеливается встать на его пути и предать его.

© AFP/ ANTHONY WALLACE В Афганистане задержали одного из самых разыскиваемых наркоторговцев

"Сегодня [торговля наркотиками в Колумбии] продолжает существовать и ухудшается с каждым днем. Ничего не улучшилось, и это не показатель того, что мы преуспеваем в борьбе с наркотиками. Игроки меняются, но все позиции по-прежнему заняты. Позиция Пабло Эскобара тоже занята кем-то новым".

Хуан Пабло Эскобар скептически относится к войне против наркоторговли, которая, по его словам, "проиграна в нокауте". По его словам, в Колумбии сейчас выращивается "больше листьев коки, чем когда-либо".

Он также выступает за путь легализации по типу того, который Уругвай выбрал в отношении марихуаны, потому что таким образом и можно справиться с картелями, которые торгуют этими веществами, а запреты не работают, что уже доказано, и только порождают таких, как Пабло Эскобар.

"Борьба только усиливает эти организации. Политики мечтают ослабить их, но лучший способ их укрепить их – это нападать на них, как это было с моим отцом", — сказал он.

Хуан Пабло отметил, что многие из мифов и фантазий о фигуре Пабло Эскобара входят в народное сознание через такие сериалы и фильмы, как "Narcos" от Netflix, "Эскобар, покровитель зла (Escobar, el patrón del mal)" от Caracol Televisión или "Любовь к Пабло (Loving Pablo)" — недавний фильм с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус в главных ролях.

Сын Пабло Эскобара говорит, что он не возражает против использования образа своего отца, но возражает против формы, в которой это делается, так как они прославляют преступную деятельность, хоть и неявно.

"Тысячи молодых людей со всего мира пишут мне, что хотят быть похожими на него, они стараются выглядеть, как он. Благодаря Netflix они думают, что быть наркоторговцем круто, а это неправильно. Я пережил все это в реальности, и никогда бы не стал наркоторговцем, потому что знаю, чем это грозит, а этого-то молодому поколению и не показывают".

В поисках земли обетованной

Хуан Пабло признался, что смерть его отца в 1993 году ознаменовала собой перелом в его жизни. Сразу после его убийства он бежал из страны вместе с матерью и сестрой. Они изменили имена, и Хуан Пабло стал Хуаном Себастьяном Маррокином.

В отличие от своего отца, он выбрал путь мира, и именно это он пытается донести своей историей.

"Для тех из нас, кто вырос в этом мире, смена имени походила на смену одежды. Мы не принимали это близко к сердцу. Как люди, мы крепко привязаны к своим именам и историям нашей жизни. Но в этом мире все это становилось неважным, потому что мой отец по десять раз менял имя".

В 1994 году, после долгого путешествия по Перу, Южной Африке, Мозамбику и Бразилии, он, наконец, поселился со своими родственниками в Буэнос-Айресе. Используя новое имя, он начал "пользоваться привилегией быть никем".

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Они начали новую жизнь, не опасаясь преследования или суда. Молодой Хуан Пабло поступил в институт. Три года спустя сын Пабло Эскобара получил диплом промышленного дизайнера и открыл вместе с матерью, Марией Викторией Энао, компанию по продаже недвижимости.

Но его новая счастливая жизнь длилась всего пять лет. 15 ноября 1999 года Хуан Пабло и его мать были арестованы аргентинской федеральной полицией после того, как их бухгалтер Хуан Карлос Сакариас сообщил им, кто они на самом деле.

"Мы никогда не аплодировали насилию моего отца. Как его сын и жена мы всегда старались дать отцу понять последствия его жестокости и отговорить его от этого пути. Иногда он нас слушал, но мой отец был упрямым человеком, который поступал только так, как считал нужным".