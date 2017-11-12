"Мокрые игры" в английской школе возмутили родителей

Попытка директора школы заставить детей проводить больше времени на свежем воздухе не встретила понимания.

СУХУМ, 12 ноя — Sputnik. Руководство одной из начальных школ в английском городе Ипсвиче заставляет детей играть на улице даже во время дождя, что вызывает протесты у некоторых родителей. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на публикацию издания The Telegraph.

Речь идет о политике так называемых "мокрых игр", введенной недавно в школе Paradigm Trust. По словам директоры школы Бена Картера, игры под дождем — нормальная часть детского развития.

Однако далеко не все родители готовы с ним согласиться.

© Sputnik. Asatur Yesayants "Поколение-гаджет": чего лишены современные дети

"Это отвратительно. Их заставили гулять под проливным дождем. Я бы собаку в такую погоду не выпустила. Они были промокшие и замерзшие весь день", — заявила Анна-Мария Флетчер, мать одного из учеников. Другая женщина написала в Facebook, что не имеет ничего против прогулки под мелким дождиком, однако когда детей выгоняют на улицу под ливень, родители "начинают злиться".

Директор школы извинился перед родителями, но только за то, что не всех предупредили об изменениях в правилах. Он призвал их отправлять детей в школу в "подходящей обуви и в зимнем пальто или куртке".

"По сравнению с предыдущими поколениями современные дети проводят много времени, уставившись на экран и не выходя из дома. Многие ведут относительно сидячий образ жизни", — отметил он, заверив, что при "неблагоприятных погодных условиях" детям дадут возможность играть в помещении.