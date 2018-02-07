Ученые выяснили, что горячий чай может вызвать рак

В течение девяти лет медики изучали здоровье и пищевые привычки 456 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. За это время у них был выявлен 1731 случай рака пищевода.

© Sputnik Сария Кварацхелия Врачей поразили показатели раковых заболеваний в Абхазии

© Sputnik Сария Кварацхелия Врачей поразили показатели раковых заболеваний в Абхазии

Употребление горячего чая вместе с алкоголем и курением повышает риск развития рака пищевода, выяснила группа китайских ученых. Работа исследователей была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine, сообщает РИА Новости

Ученые установили, что подобная онкология в пять раз чаще встречается у пациентов, которые регулярно пили горячий чай и ежедневно употребляли не менее 15 граммов алкоголя. В то же время рак пищевода в два раза чаще фиксировался у любителей горячих напитков, которые курили.

Авторы исследования полагают, что напитки с температурой выше 65 градусов Цельсия наносят внутренним органам термические травмы, что может повышать вероятность онкологических заболеваний.