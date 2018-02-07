Ученые выяснили, что горячий чай может вызвать рак

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Употребление горячего чая вместе с алкоголем и курением повышает риск развития рака пищевода, выяснила группа китайских ученых. Работа исследователей была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine, сообщает РИА Новости.
Ученые установили, что подобная онкология в пять раз чаще встречается у пациентов, которые регулярно пили горячий чай и ежедневно употребляли не менее 15 граммов алкоголя. В то же время рак пищевода в два раза чаще фиксировался у любителей горячих напитков, которые курили.
Авторы исследования полагают, что напитки с температурой выше 65 градусов Цельсия наносят внутренним органам термические травмы, что может повышать вероятность онкологических заболеваний.
Спасать, защищать, быть самым сильным... Супергероем быть нелегко. Вымышленные персонажи в современном мире очень популярны. Но, как выяснил колумнист Sputnik, имена реальных героев чаще остаются неизвестными, а таковых в Абхазии оказалось не так мало.
На встрече с активом сухумского района 31 января Рауль Хаджимба, комментируя поручение Генпрокурору Зурабу Ачба об опубликовании списка лиц, не вернувших средства, взятые в кредит в Сбербанке Абхазии, сказал что создана рабочая группа, по результатам деятельности которой, все материалы, подлежащие публикации, будут переданы СМИ.
В поселке Бзыбь Гагрского района уже год работает текстильная мастерская. О том, как не растерялись сокращенные сотрудники ликвидированной компании и взяли в руки свою судьбу, читайте в материале корреспондента Sputnik.