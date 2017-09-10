21:32 13 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Sport Аpsny участвовал в ночном забеге в Сочи

"Sport Аpsny" участвовал в ночном забеге в Сочи

Борис Барциц
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (157)
22720

Ночной забег "NightRun", в котором приняли участие тысячи спортсменов, прошел на Адлер-арене в Сочи на трассе "Формула-1" 9 сентября.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Амра Амичба. Около тридцати абхазских спортсменов из клуба "Sport Аpsny" участвовали в ночном забеге NightRun в Сочи. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил руководитель абхазского клуба Борис Барциц.

Борис Барциц
© Фото: Facebook/Борис Барциц
Барциц: спорт изменит завтрашний день

По словам Барциц, дистанция была несложная – шесть километров.

"Ее может осилить любой желающий, кто занимается бегом хотя бы месяц. Перед поездкой провели специальные тренировки, каждый участник определился со временем, на которое он рассчитывает. Каждый участник поставил перед собой личную цель, которую он и достиг по итогам ночного забега, — рассказал руководитель абхазского клуба.  - Претендовать на какие-то призовые места в этом забеге было бессмысленно, потому что участие принимали мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, мастера спорта международного класса".

Борис Барциц отметил, что это первое массовое мероприятие, в котором приняло участие такое большое количество спортсменов-любителей из Абхазии. Ранее несколько человек из  "Sport Аpsny"  выступили на Красной поляне в забеге "Роза Run".

"Участием в ночном забеге "NightRun" в Сочи мы хотели показать, во-первых, что любительское движение в Абхазии набирает обороты. А во-вторых, каждый поставил перед собой личную цель, которую он и преодолел. Мы надели специальные футболки с нашим логотипом, и было видно, что спортивная Абхазия бежит", — отметил Барциц.

  • Sport Аpsny участвовал в ночном забеге в Сочи
    "Sport Аpsny" участвовал в ночном забеге в Сочи
    Борис Барциц
  • Sport Аpsny участвовал в ночном забеге в Сочи
    "Sport Аpsny" участвовал в ночном забеге в Сочи
    Борис Барциц
  • Sport Аpsny участвовал в ночном забеге в Сочи
    "Sport Аpsny" участвовал в ночном забеге в Сочи
    Борис Барциц
1 / 3
Борис Барциц
"Sport Аpsny" участвовал в ночном забеге в Сочи

Руководитель спортивного клуба "Sport Аpsny"  подчеркнул, что клуб открыт для всех желающих вести здоровый образ жизни.

"Призываю всех заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Вовлекать детей, друзей, родственников. Здоровая нация – будущее нашей республики. Наш клуб открыт, ждем всех желающих принять участие в любительских соревнованиях. Присоединяйтесь, будем рады. Очень заинтересованы, чтобы нас было больше", — сказал Борис Барциц.

Ночной забег "NightRun", в котором приняли участие тысячи спортсменов, прошел на Адлер-арене в Сочи на трассе "Формула-1" 9 сентября.

Темы:
Спортивная Абхазия (157)

По теме

Искусство или спорт: ответ искали в Гудауте
Царгуш: с "Послами доброй воли" будем развивать спорт в Абхазии
Тренер яхт-клуба: парусный спорт в Абхазии имеет большие перспективы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

  • Человек за компьютером, архивное фото
    Цифровой Казахстан

    Нурсултан Назарбаев рассказал, зачем нужна цифровизация Казахстану и поручил начать соответствующую работу в рамках ЕЭК.

  • Россия передала Кыргызстану 35 мобильных однокомнатных домов в качестве гуманитарной помощи
    Движимое имущество

    Россия передала Кыргызстану 35 мобильных жилых домов в качестве гуманитарной помощи в рамках двустороннего сотрудничества МЧС обоих государств.

  • Строительство БелАЭС
    Период полураспада

    Строительство АЭС в белорусских Островцах привело к всплеску разногласий в отношениях между странами Балтии и дало повод сомневаться в их единстве.

  • Задержание представителей антифашистских организаций
    Антифашистский фронт

    Участников антифашистского пикета в Латвии 16 марта, оправданных судом, снова начали преследовать по просьбе Полиции безопасности.

  • Социальная сеть Фейсбук, архивное фото
    Тень Победы

    Прокуратура требует приговорить гражданина Литвы к штрафу в 225 евро за поздравление с Днем Победы в социальной сети Facebook.

  • Встреча Игоря Додона с журналистами
    Никакой евроинтеграции!

    Президент Молдовы Игорь Додон намерен блокировать инициативу Демпартии о внесении в Конституцию пункта об евроинтеграции.

  • Зал ожидания в аэропорту, архивное фото
    Прерванный полет

    Из-за отсутствия рейсов из Москвы международный аэропорт в Курган-Тюбе на юге Таджикистана временно закрыт, сотрудники отправлены в отпуск без содержания.

  • Несанкционированные свалки на берегах Чарвакского водохранилища
    Мусорные горы

    Узбекистанцы бьют тревогу в социальных сетях: на живописных берегах Чарвакского водохранилища растут мусорные свалки.

  • Скриншот комедийного видео про Трампа и Путина
    Политическая комедия

    В Эстонии выйдет комединый спектакль о тайной встрече президентов США и России – премьера состоится в октябре в Таллинне.

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава
Между небом и землей: парашютная Абхазия
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Необычные фобии
Самые необычные человеческие фобии

Соцсети

Sputnikabkhazia