Ночной забег "NightRun", в котором приняли участие тысячи спортсменов, прошел на Адлер-арене в Сочи на трассе "Формула-1" 9 сентября.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Амра Амичба. Около тридцати абхазских спортсменов из клуба "Sport Аpsny" участвовали в ночном забеге NightRun в Сочи. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил руководитель абхазского клуба Борис Барциц.

По словам Барциц, дистанция была несложная – шесть километров.

"Ее может осилить любой желающий, кто занимается бегом хотя бы месяц. Перед поездкой провели специальные тренировки, каждый участник определился со временем, на которое он рассчитывает. Каждый участник поставил перед собой личную цель, которую он и достиг по итогам ночного забега, — рассказал руководитель абхазского клуба. - Претендовать на какие-то призовые места в этом забеге было бессмысленно, потому что участие принимали мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, мастера спорта международного класса".

Борис Барциц отметил, что это первое массовое мероприятие, в котором приняло участие такое большое количество спортсменов-любителей из Абхазии. Ранее несколько человек из "Sport Аpsny" выступили на Красной поляне в забеге "Роза Run".

"Участием в ночном забеге "NightRun" в Сочи мы хотели показать, во-первых, что любительское движение в Абхазии набирает обороты. А во-вторых, каждый поставил перед собой личную цель, которую он и преодолел. Мы надели специальные футболки с нашим логотипом, и было видно, что спортивная Абхазия бежит", — отметил Барциц.

"Sport Аpsny" участвовал в ночном забеге в Сочи Борис Барциц

"Sport Аpsny" участвовал в ночном забеге в Сочи Борис Барциц

"Sport Аpsny" участвовал в ночном забеге в Сочи Борис Барциц 1 / 3 Борис Барциц "Sport Аpsny" участвовал в ночном забеге в Сочи

Руководитель спортивного клуба "Sport Аpsny" подчеркнул, что клуб открыт для всех желающих вести здоровый образ жизни.

"Призываю всех заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Вовлекать детей, друзей, родственников. Здоровая нация – будущее нашей республики. Наш клуб открыт, ждем всех желающих принять участие в любительских соревнованиях. Присоединяйтесь, будем рады. Очень заинтересованы, чтобы нас было больше", — сказал Борис Барциц.

Ночной забег "NightRun", в котором приняли участие тысячи спортсменов, прошел на Адлер-арене в Сочи на трассе "Формула-1" 9 сентября.