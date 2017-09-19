Инар Кетия: был уверен, что выиграю Европу и мир

Чемпион мира по вольной борьбе среди юношей Инар Кетия вместе со своим первым наставником Дзукой Бения рассказали в беседе с корреспондентом Sputnik о самой сложной победе и о планах на будущее.

Sputnik, Анжелика Бения.

В Греции с 6 по 10 сентября проходил Чемпионат мира по вольной борьбе среди юношей. Абхазский борец Инар Кетия в составе сборной России стал первым в своей весовой категории (63 килограмма. – ред.).

Финальная схватка в Афинах проходила с явным преимуществом абхазского борца. Первая половина встречи завершилась со счетом 5-0 в его пользу. Далее, во второй части поединка, всего минута понадобилась Инару, чтобы набрать еще пять баллов. Таким образом, со счетом 10:0, досрочно, за минуту до завершения схватки, Инар Кетия, обыграв японского спортсмена Кеншина Ито, стал чемпионом мира.

Абхазский спортсмен признался, что сложно было только в первый день борьбы, когда он вышел на ковер против греческого спортсмена. В первый день Кетия провел четыре поединка: у грека Христофора Лоизидиса Кетия выиграл (14:4), у белоруса Даниила Амельянчука тоже выиграл (8:0), абхазский борец выиграл и у монгола Бамбадорджа Энхбайара (11:2), победил также дагестанского легионера сборной Азербайджана Хаджимурада Гаджиева (4:0).

Однако самая важна победа для Инара не та, что завоевана в Греции.

"Я стремился к этому давно. Я полюбил борьбу и начал бороться в Абхазии. Затем поехал в ЦСК, там уже полгода борюсь за Россию. В ЦСК находятся наши спортсмены, среди них и Денис Царгуш. Я поехал к ним в мае и выиграл первенство России – самая сложная и важная для меня победа. Там соперники со всего Кавказа. Для меня была важна именно эта победа. После я уже был уверен, что Европу и мир выиграю", – сказал Кетия.

Борьбой Инар занимается уже 12 лет. На вопрос, что помогает выигрывать, он отвечает — только тренировки.

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Кетия своим кумиром №1 в спорте назвал Дениса Царгуш и признался, что больше всего в борьбе ненавидит сбрасывать вес и "влезать" в свою весовую категорию.

"Когда спортсмен резко в другую весовую категорию переходит, ему немного сложно бывает. Я выступал в весовой категории 58, сейчас выступаю в категории 63 килограмма. Уже привык, но это мучительно. Это единственный минус борьбы, но что сделаешь, надо", – добавил спортсмен.

Первенство России и первенство мира – это еще не все победы молодого абхазского борца в 2017 году. В конце июля Кетия с триумфом выступил на чемпионате Европы, проходившем в Сараево (Босния и Герцеговина – ред.). Выиграв с большим преимуществом у всех соперников, абхазский борец стал чемпионом Европы. Воспитанник гудаутской школы вольной борьбы, приехав на родину, обещал своему первому тренеру Дзуке Бения, что станет чемпионом мира.

Заслуженный тренер Абхазии Дзука Бения по праву считается одним из основателей абхазской школы вольной борьбы. Тренер поделился воспоминаниями о первом дне знакомства с Инаром.

"Впервые он пришел не в гудаутскую спортивную школу. В селе Хыпста у меня был зал, где я тренировал парней. Его на занятия привела сестра, ему было лет шесть. Тогда он и полюбил борьбу. Я брал его на разные турниры, ставил иногда на ковер. Он часто засыпал на моих руках", – вспомнил первый наставник Инара.

Воспитанники Заслуженного тренера Абхазии становились чемпионами СССР, России, Европы, мира. Бения с сожалением отметил, что много мастеров спорта в рядах пропавших без вести и погибших во время Отечественной войны народа Абхазии.

По словам тренера, успехов в спорте не добьешься без спортивного характера и каждодневных тренировок, чем и собирается заниматься сейчас Инар Кетия. По словам Инара, до 2018 года никаких спортивных состязаний пока не намечается.