Определились 17 сборных, которые сыграют на ЧМ 2018 по футболу

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Стали известны имена еще двух участников Чемпионата мира 2018, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Спорт Экспресс.

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Первые места в своих группах в отборочном турнире заняли Исландия и Сербия. Таким образом, эти команды присоединились к 15 коллективам, которые ранее гарантировали себе поездку в Россию летом 2018 года.

17 из 32 участников предстоящего чемпионата мира:

Россия (хозяйка турнира), Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия и Сербия.

Имена остальных участников турнира определятся позже.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.