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Турнир по косики каратэ в Сухуме

Шесть золотых: Абхазия выступила на турнире по Косики каратэ в Ростове

© Sputnik. Бадрак Авидзба
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (160)
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Открытый чемпионат по Косики каратэ прошел в Ростове-на-Дону 8 октября.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шесть золотых медалей завоевала абхазская команда по Косики каратэ на открытом чемпионате в Ростове-на-Дону, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации Косики каратэ Демис Адлейба.

"Всего из нашей команды было представлено 10 участников, из них шестеро стали золотыми призерами. Все участники показали хорошие результаты", — констатировал он.

Двое из подопечных Адлейба также стали серебряными призерами, а еще один – бронзовым. 

"Поездка была организована благодаря материальной поддержке родительского комитета моих подопечных. Дети оправдали мои надежды и надежды родителей, которые приложили все усилия, чтобы они там участвовали", — сказал Адлейба.

По словам президента Федерации Косики каратэ Абхазии, турнир в Ростове стал хорошей подготовкой  для абхазских спортсменов к более серьезному чемпионату по каратэ, который пройдет со 2 по 6 ноября в Москве. 


Темы:
Спортивная Абхазия (160)

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