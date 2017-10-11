Шесть золотых: Абхазия выступила на турнире по Косики каратэ в Ростове

СУХУМ, 11 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шесть золотых медалей завоевала абхазская команда по Косики каратэ на открытом чемпионате в Ростове-на-Дону, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации Косики каратэ Демис Адлейба.

"Всего из нашей команды было представлено 10 участников, из них шестеро стали золотыми призерами. Все участники показали хорошие результаты", — констатировал он.

Двое из подопечных Адлейба также стали серебряными призерами, а еще один – бронзовым.

"Поездка была организована благодаря материальной поддержке родительского комитета моих подопечных. Дети оправдали мои надежды и надежды родителей, которые приложили все усилия, чтобы они там участвовали", — сказал Адлейба.

По словам президента Федерации Косики каратэ Абхазии, турнир в Ростове стал хорошей подготовкой для абхазских спортсменов к более серьезному чемпионату по каратэ, который пройдет со 2 по 6 ноября в Москве.



