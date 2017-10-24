16:40 24 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
GAMES-EUR-2015-WRESTLING-SAMBO

Борис Багателия стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов

© AFP/ TOBIAS SCHWARZ
Спорт
Получить короткую ссылку
79 0 0

Чемпионат мира по самбо среди ветеранов прошел в спорткомплексе Dak Peraias в греческих Салониках 20-21 октября.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Амра Амичба. Борис Багателия стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов в возрастной категории 55-59 лет. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил спортсмен из Стамбула, куда он поехал после поединка в Солониках навестить представителей абхазской диаспоры.  

По словам Багателия, он уже в пятый раз участвует в соревнованиях, в его копилке "золото" 2014 года и две бронзовые медали  2015 года.

Борис Багателия
© Фото: Из личного архива
Борис Багателия

Борис Багателия выступал в весовой категории свыше 100 килограммов, первый поединок провел со спортсменом из Украины, второй — из Греции.

"С греческим спортсменом я уже встречался на поединке в Израиле и проиграл ему. На этот раз я взял реванш. За три минуты одолел его со счетом 10:0. Так как греческий спортсмен выступал у себя дома, поддержка его зрителями была мощной. Но я упорно тренировался, чтобы добиться такого результата", — отметил абхазский спортсмен. 

Чемпионат мира по самбо среди ветеранов
© Фото: Из личного архива
Чемпионат мира по самбо среди ветеранов

В финале Борис Багателия должен был встретиться с представителем Киргизии, но спортсмен не вышел на поединок, и абхазскому участнику засчитали победу. 

"Не сочтите за хвастовство, но спустя полчаса он пришел и сказал мне, что видел предыдущие мои поединки и решил пойти пообедать", — заметил Багателия. 

Борис Багателия занимается самбо уже 14 лет, сейчас он тренируется у Сергея Громова в Центре спорта и образования "Самбо-70" в  Москве, на соревновании в Греции выступал под российским флагом.

Самбо. Архивное фото.
© Sputnik. Василий Пономарев
Борис Багателия стал бронзовым призером чемпионата мира по самбо

О дальнейших планах Багателия пока говорить не берется, так как и в этом году не был уверен в своем участии в чемпионате.

"У меня была травма шейного позвонка, но восстановился. Не хотел уходить с бронзой. В позапрошлом году, когда меня принимал президент Абхазии и поздравлял с бронзовой медалью, обещал ему, что завоюю «золото». И вот я свое обещание сдержал, везу домой "золото", — отметил чемпион  мира по самбо среди ветеранов Борис Багателия. 

Чемпионат мира по самбо среди ветеранов прошел в греческих Салониках 20-21 октября. В турнире приняли участие 270 спортсменов из 18 стран мира. Соревнования проводились в семи возрастных группах и в семи весовых категориях.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Директор филиала МГУ Александр Сидорович
    Силовое поле

    С переходом казахского языка на латиницу силовое поле русского языка и его возможности влияния на Казахстан не меняются, считает директор республиканского филиала МГУ.

  • Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Кыргызстане. Архивное фото
    Не без нарушений

    Центризбирком Кыргызстана признал недействительными итоги президентских выборов на восьми избирательных участках.

  • Томаты в теплице, архивное фото
    Яблочный контроль

    Представители Россельхознадзора проведут проверки белорусских предприятий по производству яблок, томатов и грибов.

  • Международные учения Summer Shield XIV
    Хлеб-соль для НАТО

    Военные учения Baltic Host 2017 с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Цель – проверить процедуры приема сил альянса в Балтии.

  • Въезд в посольство России в Литве
    Гнусный поступок

    Российское посольство в Литве считает установку поясняющих табличек рядом с местами захоронения солдат Красной армии гнусным поступком.

  • Пмр, миротворческий блокпост
    Не сейчас!

    После завершения второго этапа ротации миротворческий батальон будет выполнять задачи по поддержанию мира в зоне безопасности до октября 2018 года, говорится в пресс-службе Западного военного округа ВС РФ.

  • Телефон, архивное фото
    Япония под "ударом"

    Посольство Японии в Москве дважды за четыре дня "минировали". По подозрению в телефонном терроризме задержан гражданин Таджикистана.

  • Визит президента Турции в Узбекистан
    Турецкий гамбит

    В преддверии государственного визита Шавката Мирзиёева в Анкару Sputnik вспоминает, как непросто развивались узбеко-турецкие отношения.

  • Первая мировая война, иллюстративное фото
    Открестились

    В Эстонии с кладбища, где захоронены русские солдаты, погибшие в Первую мировую, пропал крест. Местные власти заявляют, что им ничего не известно.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Маттео Ренци, Италия, архивное фото
Самые молодые политики столетия
Ревизор откроет 37-й сезон: в РУСДРАМЕ рассказали о премьере
"Ревизор" откроет 37 сезон: в РУСДРАМе рассказали о премьере
Куда поступают абхазские студенты
Куда пошли учиться: выбор студентов Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia