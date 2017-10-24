Чемпионат мира по самбо среди ветеранов прошел в спорткомплексе Dak Peraias в греческих Салониках 20-21 октября.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Амра Амичба. Борис Багателия стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов в возрастной категории 55-59 лет. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил спортсмен из Стамбула, куда он поехал после поединка в Солониках навестить представителей абхазской диаспоры.

По словам Багателия, он уже в пятый раз участвует в соревнованиях, в его копилке "золото" 2014 года и две бронзовые медали 2015 года.

© Фото: Из личного архива Борис Багателия

Борис Багателия выступал в весовой категории свыше 100 килограммов, первый поединок провел со спортсменом из Украины, второй — из Греции.

"С греческим спортсменом я уже встречался на поединке в Израиле и проиграл ему. На этот раз я взял реванш. За три минуты одолел его со счетом 10:0. Так как греческий спортсмен выступал у себя дома, поддержка его зрителями была мощной. Но я упорно тренировался, чтобы добиться такого результата", — отметил абхазский спортсмен.

© Фото: Из личного архива Чемпионат мира по самбо среди ветеранов

В финале Борис Багателия должен был встретиться с представителем Киргизии, но спортсмен не вышел на поединок, и абхазскому участнику засчитали победу.

"Не сочтите за хвастовство, но спустя полчаса он пришел и сказал мне, что видел предыдущие мои поединки и решил пойти пообедать", — заметил Багателия.

Борис Багателия занимается самбо уже 14 лет, сейчас он тренируется у Сергея Громова в Центре спорта и образования "Самбо-70" в Москве, на соревновании в Греции выступал под российским флагом.

© Sputnik. Василий Пономарев Борис Багателия стал бронзовым призером чемпионата мира по самбо

О дальнейших планах Багателия пока говорить не берется, так как и в этом году не был уверен в своем участии в чемпионате.

"У меня была травма шейного позвонка, но восстановился. Не хотел уходить с бронзой. В позапрошлом году, когда меня принимал президент Абхазии и поздравлял с бронзовой медалью, обещал ему, что завоюю «золото». И вот я свое обещание сдержал, везу домой "золото", — отметил чемпион мира по самбо среди ветеранов Борис Багателия.

Чемпионат мира по самбо среди ветеранов прошел в греческих Салониках 20-21 октября. В турнире приняли участие 270 спортсменов из 18 стран мира. Соревнования проводились в семи возрастных группах и в семи весовых категориях.