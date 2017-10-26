Как приобрести билет на матч ЧМ 2018

Предстоящий Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, призван принести болельщикам огромное количество положительных эмоций. Но прежде болельщиков, пожелавших воочию увидеть футбольные баталии, ждет процедура покупки билетов.

Несмотря на то, что к предстоящему Чемпионату Россия построила и реконструировала 12 стадионов в 11 городах, вместить всех желающих эти арены не в силах. Поэтому разработана особая система, следуя которой у настоящего болельщика есть шанс занять свое место на трибуне.

© Sputnik. Владимир Астапкович Подано более 2 млн заявок на билеты ЧМ по футболу в России

Первый этап продаж билетов стартовал 14 сентября и завершился 12 октября 2017 года. Он был почти "слепым". Не были известны все команды, отобравшиеся в финальную часть мирового первенства. В это время все желающие смогли подать заявку на сайте FIFA на покупку заветного билета и получили соответствующее подтверждение от FIFA. Вот что оно гласит:

"В настоящее время Ваша Заявка на покупку нижеуказанных Билетов находится на рассмотрении. В том случае, если спрос на данные Билеты превысит их доступное количество, для определения успешных Заявок будет проведена Случайная жеребьевка Билетов. В том случае, если спрос на данные Билеты не превысит их доступное количество, то, при условии оплаты данных Билетов в полном объеме, соответствующие Билеты будут распределены Вам. Вы получите уведомление о статусе Вашей Заявки на покупку Билетов не позднее 15 ноября 2017 года".

Второй этапа продажи билетов стартует 5 декабря 2017 года, а завершается 31 января 2018-го. И, надо заметить, что он будет гораздо более интересным, поскольку к этому времени станут известны уже все сборные, отобравшиеся на Чемпионат. Более того, пройдет распределение участников финальной части Мундиаля по группам и болельщики смогут делать выбор более осознанно.

О том, как оформить заявку на приобретение билетов в ходе второго этапа, Sputnik обязательно расскажет.