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Тренировка каратистов перед чемпионатом мира

Юные абхазские каратисты готовятся к Чемпионату мира в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (165)
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Чемпионат мира по косики каратэ, в котором примут участие абхазские спортсмены, пройдет в Москве 4 и 5 ноября 2017 года.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юные абхазские каратисты проводят тренировки в преддверии Чемпионата мира по косики каратэ, который состоится в Москве 4 и 5 ноября.

"Чемпионат мира по косики каратэ впервые будет проводиться в России, этот вид спорта существует в мире уже 40 лет", — сказал корреспонденту Sputnik президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

Он отметил, что абхазские спортсмены будут участвовать в этом турнире под своим флагом.

Тренировка каратистов перед чемпионатом мира
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тренировка каратистов перед чемпионатом мира

"В косики каратэ особенно сильны японские спортсмены, из Канады и Соединенных Штатов Америки. В турнире также примут участие спортсмены из арабских стран, к примеру, из Алжира, где этот вид спорта очень развит", — отметил Адлейба.

По словам Демиса Адлейба, в Чемпионате мира по косики каратэ примут участие 11 спортсменов из Абхазии в возрасте до 15 лет.

Как отметил президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба, подготовка каратистов идет по намеченному плану, и все готовы к предстоящему мировому первенству.

Тренировка каратистов перед чемпионатом мира
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тренировка каратистов перед чемпионатом мира

В Чемпионате мира по косики каратэ примут участие около 20 стран мира, входящих в международную организацию косики каратэ.

Косики каратэ — в мире боевых искусств появивилось в конце 70-х годов ХХ века по инициативе группы ведущих японских мастеров того времени. Цель появления нового вида каратэ –  на основе  лучших качеств традиционного окинавского и японского каратэ создать  современную  универсальную соревновательную систему, которая смогла бы объединить все школы и направления каратэ.

Темы:
Спортивная Абхазия (165)



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