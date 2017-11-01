Впервые в мире: абхазские косики каратисты дебютируют в ЧМ

Пресс-конференция, посвященная предстоящему Чемпионату мира по косики каратэ, состоялась в Sputnik Абхазия в среду 1 ноября.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские спортсмены впервые примут участие в Чемпионате мира по косики каратэ, который пройдет 4 и 5 ноября в Москве, сказал президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

"Наша команда впервые участвует в таком международном турнире. За сорокалетнее существование косики каратэ Чемпионат мира будет проводиться впервые в России", — сказал он.

Косики в переводе с японского языка означает жесткое каратэ, рассказал Демис Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Юные абхазские каратисты готовятся к Чемпионату мира в Москве

"В Абхазии косики каратэ развивается с 2012 года, мы совершили невозможное, за пять лет развития мы вышли на Чемпионат мира. Мы начали готовиться и проходить отборочные турниры, для того чтобы попасть на Чемпионат мира, с 2016 года", — отметил он.

По объективным причинам абхазские спортсмены не имеют возможности участвовать в международных турнирах косики каратэ, проводящихся за пределами России.

"Нас приглашали на Чемпионат Европы в Прибалтику, в Объединенные Арабские Эмираты, но, к сожалению, по объективным причинам мы не смогли поехать и принять участие в этих турнирах", — подчеркнул Адлейба.

В Чемпионате мира примут участие абхазские спортсмены в возрасте от восьми до 15 лет, и одна спортсменка, которой 20 лет, сообщил он.

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"Наши спортсмены, которые едут на соревнования, они все подготовлены, мы надеемся, что они достойно представят республику. Уже завтра вылетаем в Москву, наши спортсмены выступают под абхазским флагом", — сказала президент Федерации косики каратэ Абхазии.

Вице-президент Федерации косики каратэ Беслан Адлейба отметил, что помощь в поездке абхазских спортсменов в Москву оказывает Государственный комитет по физической культуре и спорту.

"Председатель Госкомитета Баграт Хутаба понимает наши проблемы, он понимает, как для Абхазии тяжело развивать новый вид спорта", — сказал он.

В ходе пресс-конференции Демис Адлейба ответил на вопрос читателя Sputnik Абхазия о том, как он относится к тому, что руководитель Международной федерации косики каратэ Михаил Крысин заявил, что ЧМ-2017 в Москве является незаконным.

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"Крысин является основоположником косики каратэ в Советском Союзе, была единая федерация косики каратэ России. Потом его личные интересы стали важнее дела, и его организация стала распадаться", — подчеркнул Адлейба.

На сегодня в России существуют три организации косики каратэ, сообщил он. "Мы работаем с Ассоциацией косики каратэ России, возглавляемой Сергеем Федоткиным. Эта организация является членом международной организации косики каратэ. То, что Крысин говорит о незаконности проведения Чемпионата мира, – это он желаемое выдает за действительное", — сообщил он.

Чемпионат мира по косики каратэ, в котором примут участие абхазские спортсмены, пройдет в Москве 4 и 5 ноября 2017 года.

Косики каратэ — в мире боевых искусств появилось в конце 70-х годов ХХ века по инициативе группы ведущих японских мастеров того времени. Цель появления нового вида каратэ – на основе лучших качеств традиционного окинавского и японского каратэ создать современную универсальную соревновательную систему, которая смогла бы объединить все школы и направления каратэ.

В Чемпионате мира по косики каратэ примут участие около 20 стран мира, входящих в международную организацию косики каратэ.