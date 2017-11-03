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Айнар Хурхумал

Юный шахматист из Абхазии стал чемпионом ЮФО

© Фото: Анна Хурхумал
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (168)
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Первенство Южного Федерального округа России по шахматам пройдет в сочинском поселке Лоо до 10 ноября.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Амра Амичба. На Первенстве Южного федерального округа по быстрым шахматам среди детей до 11 лет победителем стал юный шахматист из Абхазии Айнар Хурхумал. Об этом корреспонденту Sputnik по телефону из Лоо сообщил тренер Отар Хурхумал.

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"Два дня были поединки по быстрым шахматам. В первый день было шесть игр, и все Айнар выиграл, справился замечательно, из шести шесть набрал. А во второй день было пять игр, начало было немного нервное. Первую и вторую партии выиграл, потом, наверное, какая-то усталость сказалась, сделал ничью, потом выиграл и последнюю тоже ничью сделал, этого ему было достаточно, чтобы занять первое место", — уточнил Хурхумал. 

В итоге Айнар набрал 9,5 очков — из 11 партий выиграл восемь и три сыграл вничью. 

По словам отца и тренера Отара Хурхумал, Айнар играет в шахматы с четырех лет, а научил его дедушка Нодар Хурхумал – в свое время лучший шахматист Очамчыры,  который участвовал также в республиканских спартакиадах.

"Дедушка — пенсионер. Вот с внуком, развлекаясь, играли, потом интерес у Айнара появился, и он стал серьезнее заниматься, — сказал Отар Хурхумал. – Пока рано говорить о будущем. Главное сейчас — учеба. В школе хорошо учится, ходит в музыкальную школу по классу фортепиано, дополнительно изучает английский язык".

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Тренер отметил, чтобы повышать свое мастерство, шахматисту надо участвовать в соревнованиях сильных.

"Только теоретическими занятиями ничего не добиться. Должна быть практика сильных турниров, — подчеркнул Отар Хурхумал. – Если у него будет стремление и желание заняться шахматами на профессиональном уровне, когда вырастет, я его, безусловно, поддержу и как тренер, и как отец". 

По словам президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба, победа 10-летнего Айнара на первенстве в Лоо – это самый большой успех детских шахмат Абхазии за послевоенный период.

"В Абхазии он уже давно лидер безоговорочный. Очень перспективный мальчик. Мы его уже отправляли на Чемпионаты мира по шахматам в Черногории и Турции. В январе планируем отправить в Москву на "Moscow open". Один из наших детей, который достиг такого успеха. Среди детей у нас такого не было, чтобы первое место кто-то занял в первенстве Южного федерального округа России. Из 60 участников из разных регионов России он – первый, — с гордостью сказал Тужба. – На проходящем Первенстве Южного Федерального округа России по шахматам  до девяти лет успешно выступает Даниил Халбад". 

По словам президента Федерации шахмат Абхазии, Айнар Хурхумал со временем может стать первым абхазским гроссмейстером. 

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"Уже заявил о себе громко. Может стать мастером, а в будущем и гроссмейстером, — предрек Константин Тужба. — У нас и в советское время не было гроссмейстера абхаза".  

Первенство Южного Федерального округа по шахматам среди детей до 11 лет продолжается, 3 ноября начались игры по классическим шахматам. 

"Будет девять дней проходить,  состоятся девять партий. Сегодня Айнар  сыграл уже первую игру и выиграл. Еще восемь партий впереди", — сказал тренер чемпиона Отар Хурхумал. 

Первенство Южного Федерального округа по шахматам среди детей до 11 лет  проходит в поселке Лоо Краснодарского края с 31 октября по 10 ноября.

Темы:
Спортивная Абхазия (168)



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