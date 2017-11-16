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Проекция официального логотипа чемпионата мира 2018 по футболу

Участники Чемпионата мира по футболу 2018 разбиты по "корзинам"

© Sputnik. Александр Вильф
Спорт
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Матчи Чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Участники Чемпионата мира по футболу 2018 года в России разбиты по четырем "корзинам", в которых по восемь команд.

Хозяйка мирового первенства Россия попала в одну корзину с чемпионами мира — сборной Германии, с чемпионами Европы — командой Португалии, также командами Бразилии, Аргентины, Бельгии, Франции и Польши.  Жеребьевка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.  Согласно правилам, команды из одной "корзины" не могут попасть в одну и ту же группу в турнире.

Европа на турнире в России будет представлена 14 сборными, девять из которых победили в отборочных группах, а четыре выиграли двухраундовые противостояния среди команд, ставших вторыми в группах.

16 ноября в 12:00  на http://FIFA.com/bilet  возобновились продажи билетов на #ЧМ2018. Билеты можно будет приобрести в порядке живой очереди: заявки будут обрабатываться моментально, билеты будут распределяться сразу после завершения оплаты.

Напрямую из зоны УЕФА на Чемпионат мира вышли команды Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии и Исландии. В стыковых матчах путевки на Чемпионат мира завоевали сборные Хорватии, Швейцарии, Дании и Швеции. Сборная России выступит на турнире на правах хозяйки ЧМ-2018.

Из зоны Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) напрямую на Чемпионат мира вышли сборные Бразилии, Уругвая, Аргентины и Колумбии, которые заняли первые четыре места по итогам отборочного турнира. Сборная Перу в матчах межконтинентального плей-офф одолела команду Новой Зеландии, которая победила в квалификации в зоне Океании.

Стадион Лужники в Москве
© Sputnik. Максим Блинов
Определились все участники ЧМ по футболу 2018 года

Сборные Мексики, Коста-Рики и Панамы пробились в финальную часть Чемпионата мира из зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), заняв первые три места по итогам пятого раунда квалификации. Из зоны Азиатской конфедерации футбола на Чемпионат мира напрямую отобрались команды Японии, Ирана, Южной Кореи и Саудовской Аравии. Победитель четвертого раунда квалификации сборная Австралии в матчах межконтинентального плей-офф взяла верх над командой Гондураса и также вышла на ЧМ-2018.

Африканскую конфедерацию футбола в России представят победители групп — сборные Туниса, Нигерии, Марокко, Сенегала и Египта.

Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Москве, матчи пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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    Для России тема карабахского урегулирования является одной из приоритетных, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

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