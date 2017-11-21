Определились звездные ассистенты на жеребьевку финальной части ЧМ-2018

Список ассистентов, кроме Марадоны, Форлана, Кафу и Каннаваро, формируют француз Лоран Блан, испанец Карлес Пуйоль, англичанин Гордон Бэнкс и первый вице-президент РФС Никита Симонян.

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. Определилась команда ассистентов на жеребьевке финальной части Чемпионата мира-2018 в России, в число которых входят аргентинец Диего Марадона, уругваец Диего Форлан, бразилец Кафу и итальянец Фабио Каннаваро, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

© Sputnik. Максим Блинов Определились все участники ЧМ по футболу 2018 года

Жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Москве. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут футболист сборной Англии 1980-х годов Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная, а сам кубок мира на сцену Государственного Кремлевского дворца вынесет лучший бомбардир в истории чемпионатов мира и победитель ЧМ-2014 немец Мирослав Клозе.

Список ассистентов, кроме Марадоны, Форлана, Кафу и Каннаваро, формируют француз Лоран Блан, испанец Карлес Пуйоль, англичанин Гордон Бэнкс и вице-президент РФС Никита Симонян.

Марадона — чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины, Кафу выигрывал ЧМ как капитан сборной Бразилии в 1994 и 2002 годах. Блан вместе с командой Франции выиграл домашний ЧМ-1998, Каннаваро завоевал Кубок мира с итальянской командой в 2006 году, Пуйоль завоевывал трофей в 2010 году, Бэнкс является чемпионом мира 1966 года, Никита Симонян принимал участие в составе сборной СССР в дебютном для нее ЧМ-1958 в Швеции, а Форлан вместе командой Уругвая доходил до полуфинала ЧМ-2010.