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Олимпиада 2014. Биатлон. Женщины. Эстафета

Союз биатлонистов РФ будет защищать честь своих спортсменов

© Sputnik. Илья Питалев
Спорт
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Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда ранее отстранила 14 российских спортсменов по итогам расследования относительно возможных махинаций с допинг-пробами на Играх в Сочи.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Союз биатлонистов России (СБР) будет защищать честь и достоинство своих спортсменов в судах любой инстанции, заявил глава СБР Александр Кравцов, сообщает Р-спорт.

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"Сейчас господа из комиссии Освальда должны подготовить мотивировочное заявление — обоснование причин, по которым они обвинили спортсменов. Как быстро это будет, сказать не могу — по (Александру) Легкову такое обоснование вышло только сейчас (в понедельник). Это постановление является основанием, чтобы обращаться в суд. Поскольку и Романова, и Вилухина, и, думаю, скорее всего, Зайцева — неактивные спортсмены, речь идет только о защите чести и достоинства. И мы будем защищать их честь и достоинство в судах любой инстанции — это однозначно", — сказал Кравцов.

В понедельник комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала Ольгу Вилухину и Яну Романову виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Таким образом, Россия лишилась серебряной медали в эстафете (Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова), а Вилухина — еще одного серебра в индивидуальном спринте.




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