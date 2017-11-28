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Более 742 тысяч билетов на ЧМ-2018 года реализовано на 1-м этапе продаж

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Спорт
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Второй этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года стартует на сайте ФИФА 5 декабря, для резидентов России будут доступны в том числе билеты четвертой категории.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Первый этап продаж стартовал 14 сентября и завершился 28 ноября, было распределено 742 760 билетов, сообщает РИА Новости.

"Следующая возможность забронировать места на этом уникальном событии появится у болельщиков через несколько дней после финальной жеребьевки, когда 5 декабря в 12:00 по московскому времени на сайте ФИФА стартует второй этап продаж. Болельщики со всего мира смогут подать заявки на покупку билетов на определенные матчи, в том числе билетов 4-й категории, которые доступны только для резидентов России", — сказал глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер, которого цитирует сайт международной федерации.

Кто сыграет на ЧМ-2018
© Sputnik Эстония
Кто сыграет на ЧМ-2018

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Каждой из 32 команд-участниц чемпионата мира выделено определенное количество "билетов болельщика" и "билетов болельщика на возможные матчи команды". Болельщики определенной сборной в рамках второго этапа продаж смогут подать заявки на покупку таких билетов. "Билеты болельщика" — это билеты на каждый из трех групповых матчей определенной команды. "Билеты болельщика на возможные матчи определенной команды" — это билеты на каждый из четырех матчей раунда плей-офф, в которых потенциально может принять участие соответствующая команда, если она пройдет в следующую стадию турнира.




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    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

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