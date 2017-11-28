В Москве представили фирменный поезд, посвященный истории ЧМ по футболу

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. В московском метро представили фирменный поезд, посвященный истории чемпионатов мира по футболу, сообщает РИА Новости.

Презентация прошла в здании электродепо "Красная Пресня" московского метрополитена.

"Через несколько минут состав отправится на кольцевую линию. За время работы состава планируется перевезти 3,5 миллиона человек, которые имеют возможность вспомнить легендарных футболистов и историю", — сказал начальник метрополитена Виктор Козловский.

© Sputnik. Григорий Сысоев Презентация официального поезда ЧМ-2018 по футболу

В церемонии приняли участие вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, послы чемпионата мира-2018 голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев и Евгений Ловчев, а также вдова легендарного вратаря московского "Динамо" Льва Яшина Валентина.

Также в рамках мероприятия был представлен официальный плакат чемпионата мира-2018, который пройдет в России, с изображением Льва Яшина.