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Паспорт болельщика FIFA 2018

Как получить Паспорт болельщика Чемпионата мира 2018 года?

© Sputnik. Нина Зотина
Спорт
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Темы:
Гид болельщика (5)
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Что нужно знать, чтобы получить один из важнейших документов, помимо билетов, позволяющий посещать матчи Чемпионата мира по футболу в России.

Заветный билет на футбольный матч Чемпионата мира по футболу еще не гарантирует болельщику попадание на тот или иной матч. Тут нужно еще кое-что. А именно, так называемая «Персонифицированная карта зрителя». Проще говоря – Паспорт болельщика. Ну, или FAN ID. Документ этот именной и оформляется под конкретного человека.

Стоит понимать, что наличие Паспорта болельщика обязательно для всех желающих посетить матчи российского Мундиаля, даже для резидентов России и детей. Для иностранцев же, собирающихся увидеть футбольные баталии непосредственно с трибуны стадиона, он и вовсе незаменим. Именно FAN ID предоставляет право на безвизовый въезд на территорию Российской Федерации. 

Сама процедура получения персонифицированной карты зрителя доступна в двух вариантах:

— На официальном сайте в режиме онлайн
— В любом Центре выдачи FAN ID лично в городах-организаторах Чемпионата мира

О том, когда начнется регистрация тем или иным способом организаторы обещают сообщить дополнительно. Но уже сейчас известно, какая информация потребуется для заполнения анкеты:

— ФИО
— Дата рождения
— Пол
— Данные паспорта или же иного документа, подтверждающего личность. При этом необходимо буде указать вид документа, его серию, номер и т.п. 
— Гражданство
— Номер мобильного телефона
— E-mail
— Для иностранных граждан и лиц без гражданства – адрес доставки FAN ID

Не обойдется процедура оформления Паспорта болельщика и без фотографии. Требования следующие:

— Положение лица: анфас
— Возраст снимка: не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявки
— Формат: .jpeg или.jpg
— Размер: не более 1 Мб и не менее 420х525пикселей
— Другое: глаза открыты, лицо в фокусе и равномерно освещено, фон – одноцветный. 

Важно знать, что для подачи заявки на получения FAN ID необходим номер билета или номер заказа, если он содержит несколько билетов. Данный номер болельщик сможет использовать несколько раз. Все зависит о того, сколько билетов куплено.

Подтверждение того, что ваша заявка принята, станет SMS, а также письмо на указанный вами адрес электронной почты. Рассматриваться заявка будет в течение 72 часов с момента подачи заявления. О том, что заявка одобрена, болельщик сможет узнать из соответствующего уведомления.

Для того чтобы пройти регистрацию во второй раз или же внести изменения в уже оформленную анкету, болельщик должен сначала дождаться одобрения заявки, а уж потом регистрироваться повторно. Данная процедура касается только исправления ФИО и даты рождения. Во всех остальных случаях заявителям необходимо будет попасть в центр выдачи Паспортов болельщика и внести коррективы непосредственно перед получением документа.

Если болельщик решил получить FAN ID в центре выдачи, он должен иметь при себе следующие документы:

— Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Так для детей, не достигших 14 лет, это свидетельство о рождении.
— Бланк с номером заказа билета. Сам билет, если таковой уже имеется, тоже подойдет.

Темы:
Гид болельщика (5)



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