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Правила пребывания в России во время чемпионата мира 2018 года

Правила пребывания в России во время чемпионата мира 2018 года

© Sputnik. Игорь Зарембо
Спорт
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Болельщики, которые собираются приехать в Россию на Чемпионат мира по футболу должны знать правила пересечения границы Российской Федерации. Их не много и, в основном, они аналогичны тем, что приняты и в других странах мира.

Перед тем, как проходить пограничный контроль, прибывающие в страну лица должны заполнить миграционную карту, которая состоит из двух одинаковых половинок. В нее необходимо внести данные из паспорта. Одна часть миграционной карты в последствии останется у прибывающего, а вторую заберут себе пограничники.

Важно помнить, что миграционную карту, как и паспорт, или другой документ, по которому осуществлен въезд в Россию, необходимо все время носить с собой. В случае утери миграционной карты следует обратиться в местное управление Федерально миграционной службы. Сделать это надо в течение трех дней.

В ФМС проведут проверку ваших данных и выдадут дубликат миграционной карты. В крайнем случае, если пропажа миграционной карты обнаружилась непосредственно перед отбытием из России, ее можно заполнить в аэропорту. Но не стоит забывать, что нахождения в России без миграционной карты может принести определенные сложности. Что касается таможенных правил, установленных законодательством России, то они так же не очень сложны и так же весьма похожи на общемировые:

1. Прибывающие в Россию лица могут ввезти до 200 сигарет и не более 3 литров алкогольной продукции.

2. Ввозимая в страну иностранная валюта не подлежит декларированию, если ее сумма не превышает $10 тысяч.

3. В Россию можно ввозить лекарства, предназначенные для личного пользования. В том числе и сильнодействующие препараты, но только в том случае, если на них есть рецепт или выписка из истории болезни. И то и другое должно быть переведено на русский язык и нотариально заверено. Такие препараты подлежат декларации.

4. Специальное разрешение потребуется в случае провоза оружия, наркотических веществ и взрывчатки.

5. Легальность провоза специализированного оборудования также должна быть подтверждена разрешением.

А вот что не следует вывозить из России, так это культурные ценности. Сувенирные матрешки к ним, конечно же, не относятся.

Темы:
Гид болельщика (5)



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