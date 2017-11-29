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Чемпионат мира 2018: Паспорт болельщика вместо визы в Россию

Чемпионат мира 2018: Паспорт болельщика вместо визы в Россию

© Sputnik. Нина Зотина
Спорт
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Темы:
Гид болельщика (5)
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У болельщиков, желающих посетить матчи Чемпионата мира 2018 года, есть уникальная возможность – приехать в Россию без визы

Правительство Российской Федерации на законодательном уровне закрепила возможность посещаться страну без оформления визы в период проведения спортивных соревнований, подобных мировому первенству по футболу.

Безвизовый въезд болельщикам обеспечит Паспорт болельщика.

Эта система уже была отработана в ходе проведения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Тогда документ давал право въехать в страну без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча и выехать из страны в течение десяти дней после окончания турнира.

Темы:
Гид болельщика (5)



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