Чемпионат мира 2018: Паспорт болельщика вместо визы в Россию

У болельщиков, желающих посетить матчи Чемпионата мира 2018 года, есть уникальная возможность – приехать в Россию без визы

Правительство Российской Федерации на законодательном уровне закрепила возможность посещаться страну без оформления визы в период проведения спортивных соревнований, подобных мировому первенству по футболу.

Безвизовый въезд болельщикам обеспечит Паспорт болельщика.

Эта система уже была отработана в ходе проведения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Тогда документ давал право въехать в страну без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча и выехать из страны в течение десяти дней после окончания турнира.