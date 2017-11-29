15:40 01 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Нужна ли виза болельщику Чемпионата мира 2018 года?

Нужна ли виза болельщику Чемпионата мира 2018 года?

© Sputnik. Алексей Филиппов
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Гид болельщика (5)
0 0 0

С визой или без – как болельщикам попасть в страну, организующую Чемпионат мира 2018 года, то есть в Россию.

Чемпионат мира по футболу – событие мирового масштаба. В Россию приеду болельщики из самых разных стран мира. Обладатели Паспорта болельщика Чемпионата мира в России имеют уникальную возможность приехать в страну-хозяку Мундиаля без оформления визы. Подробнее об этом читайте здесь.

Для тех же кто, не сумел купить билеты на игры финальной части чемпионат и обзавестись Паспортом болельщика должны знать некоторые правила посещения России.

У ряда государств с Россией налажен безвизовый режим, а для кого-то существуют определенные послабления визового законодательства. Так граждане из стран, входящих в Содружество независимых государств имеют возможность неограниченного въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее. На сегодняшний день в СНГ состоят:

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Украина

Стоит помнить, что граждане из этих государств могут находиться на территории России 90 дней. Далее для пребывания в стране потребуются основания, коими могу быть обучение в ВУЗе, разрешение на работу, патент и т.п. Исключение – граждане Беларуси.

Безвизовый въезд в Россию на 90 дней доступен гражданам следующих стран:

Абхазия
Аргентина
Бразилия
Венесуэла
Израиль
Колумбия
Никарагуа
Перу
Уругвай
Фиджи
Чили
Эквадор
Южная Осетия

Чуть меньше – 30 дней – без визы в России имеют право находиться граждане следующих государств:

Босния и Герцеговина
Макао
Куба
Сербия
Таиланд
Турция
Черногория

Желающие посетить Чемпионат мира болельщики из Гонконга могут пребыть в России без виз на срок до 14 дней.

В любом случае, каждый, кто хочет попасть на Мундиаль в Россию, может узнать нужна ли ему виза в диппредставительстве Российской Федерации у себя на родине. Адреса и интернет-адреса загранпредставительств МИД России можно найти здесь.

Темы:
Гид болельщика (5)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Как создавалось Национальное Телевидение
    Первый национальный

    Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

  • Срубаемое дерево, фото из архива
    Пустить на уголь

    Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.

  • Вино
    Винные реки

    Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.

  • Маленький гражданин Казахстана с флагом страны
    День президента

    Казахстанцы шестой год подряд отмечают День Первого Президента страны – почему праздник в честь Нурсултана Назарбаева установили в начале зимы?

  • Взрывчатка. Архивное фото
    "Взрывной" Кыргызстан

    В Кыргызстане будут производить взрывчатку – строительство завода уже завершено, ведутся переговоры о сертификации продукции.

  • Грибы лисички
    Ядерный гриб

    Партия белорусских грибов, загрязненных цезием-137, обнаружена во Франции – их могли собрать в зоне, пострадавшей от Чернобыльской аварии.

  • Как создавалось Национальное Телевидение
    Первый национальный

    Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

  • Срубаемое дерево, фото из архива
    Пустить на уголь

    Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.

  • Вино
    Винные реки

    Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Леон Капба
Осень в Абхазии: события и люди
Mercedes-Benz представила суперкар Project One
Компания Mercedes-Benz представила суперкар Project One
Университеты России
Проект Лучшие вузы России: выбери свой

Соцсети

Sputnikabkhazia