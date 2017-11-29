Нужна ли виза болельщику Чемпионата мира 2018 года?

С визой или без – как болельщикам попасть в страну, организующую Чемпионат мира 2018 года, то есть в Россию.

Чемпионат мира по футболу – событие мирового масштаба. В Россию приеду болельщики из самых разных стран мира. Обладатели Паспорта болельщика Чемпионата мира в России имеют уникальную возможность приехать в страну-хозяку Мундиаля без оформления визы. Подробнее об этом читайте здесь.

Для тех же кто, не сумел купить билеты на игры финальной части чемпионат и обзавестись Паспортом болельщика должны знать некоторые правила посещения России.

У ряда государств с Россией налажен безвизовый режим, а для кого-то существуют определенные послабления визового законодательства. Так граждане из стран, входящих в Содружество независимых государств имеют возможность неограниченного въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее. На сегодняшний день в СНГ состоят:

Азербайджан

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Таджикистан

Узбекистан

Украина

Стоит помнить, что граждане из этих государств могут находиться на территории России 90 дней. Далее для пребывания в стране потребуются основания, коими могу быть обучение в ВУЗе, разрешение на работу, патент и т.п. Исключение – граждане Беларуси.

Безвизовый въезд в Россию на 90 дней доступен гражданам следующих стран:

Абхазия

Аргентина

Бразилия

Венесуэла

Израиль

Колумбия

Никарагуа

Перу

Уругвай

Фиджи

Чили

Эквадор

Южная Осетия

Чуть меньше – 30 дней – без визы в России имеют право находиться граждане следующих государств:

Босния и Герцеговина

Макао

Куба

Сербия

Таиланд

Турция

Черногория

Желающие посетить Чемпионат мира болельщики из Гонконга могут пребыть в России без виз на срок до 14 дней.

В любом случае, каждый, кто хочет попасть на Мундиаль в Россию, может узнать нужна ли ему виза в диппредставительстве Российской Федерации у себя на родине. Адреса и интернет-адреса загранпредставительств МИД России можно найти здесь.